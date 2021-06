Her er Ulf Pilgaards afløser

Samlingen af skuespillere, der skal få lattermusklerne til at bevæge sig i Dyrehaven til næste år, er klar.

For navnene til holdet i Cirkusrevyen 2022 er nu på plads, annoncerer Cirkusrevyen i en pressemeddelelse.

Holdet kommer til at bestå af både erfarne kræfter og ganske nye navne, lyder det fra Cirkusrevyens direktør, Torben 'Træsko' Pedersen.

- Efter et 2020 og et 2021, hvor udfordringerne har stået i kø, er jeg meget stolt over at præsentere det fantastiske hold, der i 2022 indtager scenen i Cirkusrevyen.

- Med Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard og Niels Olsen som den erfarne trio får de følgeskab af Merete Mærkedahl, der har gjort en flot debut i år, og så kan vi endelig byde Carsten Svendsen velkommen i Cirkusrevy-familien, siger Torben 'Træsko' Pedersen i pressemeddelelsen

Skuespiller Carsten Svendsen er ny mand i Cirkusrevyen. Han er del af holdet, som til næste år skal stå på scenen i Teltet på Bakken. Carsten Svendsen skulle have haft sin start i Cirkusrevyen 2020, men den blev aflyst på grund af coronapandemien. (Arkivfoto) Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Ny på holdet

Skuespiller Carsten Svendsen er den nye på holdet for næste års Cirkusrevy.

Han skulle have debuteret i Cirkusrevyen 2020, men det blev aflyst på grund af pandemien. Så i 2022 får Carsten Svendsen mulighed for at sætte sine ben på scenen i det grønne telt på Dyrehavsbakken.

- Man siger jo, at den der venter på noget godt, aldrig venter forgæves, og nu sker det endelig, fortæller Carsten Svendsen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang med Cirkusrevyen til næste år, selv om jeg nok skal banke under bordet, mens jeg siger det højt.

Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard, Niels Olsen, Merete Mærkedahl og debutanten Carsten Svendsen udgør holdet i Cirkusrevyen 2022. Foto: Cirkusrevyen/Free

Det nye hold af skuespillere kommer til at mangle en mastodont på scenen.

For Ulf Pilgaard vil ikke være med i den kendte revy i 2022 og takker efter denne sæson af efter mange år i Cirkusrevyen.

Det bliver Lisbet Dahl, som kommer til at stå for instruktionen af Cirkusrevyen 2022. Og det bliver for første gang siden 1985 uden Ulf Pilgaard ved sin side.

- Vi har sat endnu et stærkt hold i 2022, og selv om det naturligvis bliver anderledes uden Ulf på scenen, så tør jeg godt love, at det nye hold er klar til at løfte arven og lave en fantastisk sommerrevy igen til næste år, forsikrer Lisbet Dahl i pressemeddelelsen.

Det bliver erfarne kræfter, som skal stå for instruktionen i Cirkusrevyen 2022. For den kendte skuespiller Lisbet Dahl bliver instruktør ved revyen for næste år. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Cirkusrevyen 2022 får premiere i Teltet på Bakken den 12. maj næste år.