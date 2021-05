Her puster man corona-test

Vatpinde langt ned i halsen eller højt op i næsen.

Det er en del af hverdagen for de fleste af os, hvis vi vil leve noget, der minder om et almindeligt liv.

Men i Holland, der netop nu er vært ved Eurovision Song Contest, har man udviklet en ny type test, der slet ikke involverer en vatpind.

Ventetiden på svaret af også væk. Testen tager et minut - og der er svar med det samme. Se hvordan i klippet herover.

Det lyder smart. Det ville det også være, hvis testen virkede. Men det gør den hollandske opfindelse langt fra altid.

Den hollandske forsvarende europamester i sang, Duncan Laurence, er smittet med corona og kan ikke optræde som planlagt. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

I forbindelse med det europæiske Grand Prix er der omfattende test af alle, der nærmer sig Ahoy Arena. Også af Ekstra Bladets udsendte, der ved ankomsten stiftede bekendtskab med den hollandske puste-test.

Desværre var resultatet ikke godt nok - ikke at der var corona med i kufferten hjemmefra, for vi blev kviktestet som det sidste, inden vi forlod Danmark - men svaret var ikke præcist nok. Derfor skulle vi alligevel udsættes for en vatpind i næsen. Af den helt lange slags.

Bekymret og nervøs

Det ubrugelige puste-resultat har de også oplevet i den danske delegation i Rotterdam, fortæller Jan Lagermand Lundme, der er underholdningsredaktør på DR.

- Jeg blev faktisk rigtig nervøs, da min puste-test ikke var god nok. Jeg fik at vide, at jeg havde pustet flot, men at testen ikke kunne bruges, da mine værdier var for høje, fortæller han.

Det gjorde Jan Lagermand Lundme seriøst bekymret, for hvis bare én person i den danske lejr bliver testet positiv, skal alle i karantæne. Også Fyr og Flamme.

- Jeg fik derefter en kviktest i næsen, men i de 20 minutter, jeg ventede på svar, var jeg virkelig nervøs. Tænk hvis jeg var smittet. Det var jeg heldigvis ikke, men når den puste-test er så usikker, så vil jeg faktisk hellere være fri. Så var jeg ikke nået at blive så nervøs, siger han.

Skidt start

Puste-testen blev taget i brug i Amsterdam tilbage i februar måned, men fik ikke den bedste start.

Efter kort tid blev 25 personer testet positiv, selvom puste-testen havde frikendt dem for covid-19. Det fik myndighederne til at trække godkendelsen af testen tilbage.

Under Eurovision Song Contest bliver puste-testen brugt som en slags screening af alle omkring den store event, hvor hundredvis af mennesker fra hele Europa er samlet.

Kun få slipper for mødet med vatpinden, efter at have pustet i plastikrøret.

Se hvordan testen skal tages her.