Herlufsholm afviser at betale millioner retur

Skolen Herlufsholm afviser at tilbagebetale det statslige tilskud på mange millioner kroner, som skolen har fået siden 9. december 2021.

Det skriver Berlingske. Avisen har set det 40 sider lange høringssvar, som privatskolen har sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk).

- Afvisningen sker, da styrelsen ikke kan påvise et tilstrækkeligt hjemmelsmæssigt grundlag for en sådan afgørelse, skriver Herlufsholm blandt andet ifølge Berlingske.

Høringssvaret er dateret 22. august.

I juni satte styrelsen et midlertidigt punktum i sagen om privatskolen i Næstved, da den gav skolen besked om at følge en række påbud og desuden betale statsstøtten retur.

Afviser problem

Styrelsen har som begrundelse blandt andet henvist til alvorlig mistrivsel på skolen. Men Herlufsholm afviser, at den har et generelt problem med mistrivsel blandt skolens godt 500 elever.

De udfordringer, der har været, skyldes ifølge Herlufsholm derimod 'enkeltsager, der allerede er håndteret af skolen', skriver Berlingske.

Skolen har i høringssvaret fremhævet tre forhold, som den finder kritisable.

Foruden snakken om, hvorvidt der er et problem med kulturen eller enkeltsager, er det, at skolen har fået kravet om tilbagebetaling af statsstøtten uden først at have været under skærpet tilsyn eller at have fået påbud.

Tredje punkt er, at det beløb, der kræves tilbagebetalt, vokser, jo længere sagen varer.

Udsigt til kæmpe bøde

Et langt høringssvar kan forlænge styrelsens behandlingstid af sagen. Det kan få beløbet til at vokse. Ifølge Berlingske står Herlufsholm til en bøde, der kan løbe op i 30-40 millioner kroner.

- Det bærer præg af vilkårlighed, når straffen bliver større, jo længere tid styrelsen er om at træffe en afgørelse. Vi bliver jo reelt straffet for at spørge ind til og blive klogere på de krav, Stuk kommer med, siger Tim Petersen, der er direktør for Herlufsholms Skole og Gods.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har afvist at stille op til interview med Berlingske om sagen. Men styrelsen vil gennemgå skolens bemærkninger.

Det var TV 2-programmet 'Herlufsholms hemmeligheder' fra maj, der fik skabt debat om, hvorvidt der er et problem på privatskolen.

Tidligere elever berettede i dokumentaren om vold og mobning. Kronprinsparret har efterfølgende valgt at trække deres ældste barn - prins Christian - ud af skolen. Det er også besluttet, at parrets næstældste - prinsesse Isabella - alligevel ikke begynder i 9. klasse på Herlufsholm.

