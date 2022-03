Hitmagere overrasker

Eurovision skal kigge sig over skuldrene, for den amerikanske udgave tiltrækker noget mere kendte navne

Mange – senest Jørgen Olsen fra Brødrene Olsen – har sukket en anelse, når de danske helte er sendt afsted til Eurovision.

For her dyster de mod en masse andre artister, der efterhånden primært dyster om ikke at blive dem, alle hurtigst glemmer igen.

- Problemet er, hvis Melodi Grand Prix ikke har store hits - og her tænker jeg internationalt, for det er fint nok, at de er det i Danmark. Emmelie de Forest (som vandt både nationalt og internationalt i 2013, red.) skulle jo også have været et hit i f.eks. Tyskland, men der skete ikke noget. Der er heller ikke længere nær den samme prestige ved at vinde Melodi Grand Prix – hverken det internationale eller det nationale, lød det for nylig fra Jørgen Olsen i et interview med Kræs på Radio4.

Store navne

Den fejl ser amerikanerne ikke ud til at begå. Forrige år kom det frem, at amerikanerne får deres egen pendant til Eurovision med navnet 'American Song Contest', hvor 50 stater, fem amerikanske territorier og hovedstaden kæmper imod hinanden, og det er noget tungere skyts,staterne sender afsted i den amerikanske udgave.

Deltagerne i konkurrencens første udgave er blevet offentliggjort, og den viser, at Michael Bolton eksempelvis repræsenterer Connecticut, mens 'Thong song'-hitmageren Sisqo repræsenterer Maryland.

Derudover kan nævnes Macy Grey og Jewel.

Michael Bolton - her i Musikhuset, Aarhus - har solgt mere end 75 millioner plader og vundet to Grammy Awards. Nu skal han deltage i den amerikanske udgave af Eurovision. Foto: Ilan Brender

Brugt 20 år

Til sammenligning husker man stadig, hvordan Johnny Logan vandt Eurovision i 1980 og 1987, Celine Dion i 1988 og naturligvis ABBA helt tilbage i 1974.

’American Song Contest’ begynder 21. marts, mens finalen afvikles 9. maj, og Ben Silverman, der er producent på programmet, glæder sig.

- Jeg har brugt 20 år på at forfølge det her. Jeg elsker bare formatet, siger han.

Se hele deltagerlisten her.