Hjemmebane-vært til Dansk Melodi Grand Prix

Så er der sat navn og ansigt på værterne ved Dansk Melodi Grand Prix 2023.

DR har netop løftet sløret for de to værter, der skal holde seerne med selskab under popdysten, og det bliver duoen Tina Müller og Heino Hansen.

Tina Müller er netop blevet mor til lille Emma og er derfor på barsel. Foto: Emil Agerskov

Mens Tina Müller har løftet værtsrollen ved de seneste to Grand Prix’er, er Heino Hansen ny i rollen. I en pressemeddelelse fra DR siger han:

- Jeg glæder mig virkelig meget til at være vært ved Dansk Melodi Grand Prix. Og så på min egen hjemmebane i Næstved, det kan ikke være bedre.

Programansvarlig for Dansk Melodi Grand Prix, Erik Struve Hansen, siger om valget af værter:

- Dansk Melodi Grand Prix er en stolt tradition, som binder familier og generationer sammen på tværs. Det fællesskab og den brede appel showet har, vil vi også gerne afspejle i vores værtspar, og derfor er jeg glad for, at Tina og Heino har sagt ja til opgaven. Jeg er sikker på, at de med deres forskellige baggrunde kommer til at supplere hinanden godt og samtidig være godt selskab for seerne, som er en af de vigtigste opgaver for en værtsduo i Dansk Melodi Grand Prix, siger Erik Struve Hansen.

Det er den 11. februar, der er Dansk Melodi Grand Prix på DR1 og i Arena Næstved.

