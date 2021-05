Hun kan sikre halvt dansk sejr i aften

Måneskin

Det er mildt sagt svært for en italiener at sige Måneskin. Alligevel var det det bandnavn, Victoria De Angelis og gutterne i hendes band valgte.

- Da vi startede med at spille sammen, kunne vi ikke rigtigt finde på et navn. Vi prøvede rigtig mange forskellige navne på italiensk, men vi kunne ikke rigtigt lide dem, fortæller Victoria De Angelis med et grin.

- Drengene sagde til mig, at jeg bare skulle prøve at sige nogle seje ting på dansk. Så sagde jeg måneskin og forklarede, hvad det betød. Det syntes de var fedt, og så skulle vi hedde det.

A og Å

Victoria De Angelis garanterer, at de andre bandmedlemmer har lært at sige Måneskin, men det kniber for andre.

- Italienere kan ikke sige å, så folk siger 'maneskin' med a-lyd, siger den danske bassist, der synes, at navnet er vigtigt i forhold til sine danske rødder.

- Vi repræsenterer et lille stykke af Danmark med vores navn, og det er vigtigt for mig, fordi jeg er så knyttet til Danmark.