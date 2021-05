- Hvad har jeg rodet mig ud i?

Fyr og Flamme er tændt!

I aften skal den dynamiske danske duo i kamp og forsøge at synge Danmark i lørdagens finale ved Eurovision Song Contest i Holland.

Og de glæder sig, selvom nerverne også sidder lidt uden på diskotøjet - især på Jesper Groth, der udgør den ene halvdel af Fyr og Flamme.

Den 32-årige skuespilleruddannede forsanger har på det seneste kæmpet med følelserne, inden han skal på scenen.

- Det seneste halvandet år er det blevet sådan en almindelig grundfølelse i mig, at jeg godt kan have lidt sceneskræk. Eller det er måske et for voldsomt ord. Jeg vil hellere kalde det, at jeg har en sund spænding om ting, siger Jesper Groth til Ekstra Bladet.

- I kunstens verden er der en stor frygt for at fejle, så det kan godt være svært at mærke, når noget er gået godt, siger Jesper Groth. Foto: EBU/Thomas Hansen

Noget nær bange

Mens hans musikalske makker, 33-årige Laurtis Emanuel, er noget mere rutineret på en musikscene, har alt været nyt for Jesper Groth. Både at synge og bruge det tekniske udstyr, det kræver at optræde på den måde.

- Jeg vil da godt indrømme, at da Laurits og mig skulle på tv første gang, var jeg noget nær bange. I kunstens verden er der en store frygt for at fejle, så det kan godt være svært at mærke, når noger et gået godt. Det er sårbart, siger Jesper Groth og fortæller om en helt afgørende forskel fra at spille en rolle og optræde med Fyr og Flamme.

- Det er meget anderledes at optræde i eget navn. Det ikke ham fra teaterstykket. Det er Jesper, der står på scenen.

- Har du kunnet trække på den rutine, Laurits har?

- Ja! Laurits er kaptajnen, og jeg er styrmanden i det her projekt. Og der har været mange gange, hvor jeg har sagt 'hjælp mig, min bror', griner han.

Charmen

- Nu skal I 'bare' optræde for millioner af tv-seere. Hvordan bliver det?

- Ja, hvad har jeg da rodet mig ud? Nerverne og spændingen har aldrig været invaliderende for mig. Det kan helt klart godt gå på stemmen, og man tørrer ud i munden, men så må man bruge sin uddannelse og køre resten på charmen, siger Jesper Groth med et stort smil.

I alt 17 lande kæmper i aften om 10 pladser ved lørdagens store finale i Eurovision Song Contest. Fyr og Flamme er på scenen som de sidste med deres 'Øve Os På Hinanden'.

Følg Ekstra Bladets live-dækning af semifinalen på ekstrabladet.dk i aften fra klokken 21.

