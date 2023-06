Hvem har lagt en lort på Roskilde: Så klamme er toiletterne

Det er næsten kunst, at der kan smøres lort ud så mange steder på et lille toilet, som det sker på Roskilde Festivals potter

- Hvordan er det muligt!

Spørgsmålet gentager sig igen og igen, mens trængende festivalgæster hiver i den ene toiletdør efter den anden for at finde et lokum, der bare er i nærheden af at være brugbart.

Det, der for mange virker som en umulig disciplin, er for andre lykkedes til perfektion.

De har lavet lort på både toiletbræt og på gulvet.

De små båse i de hvide toiletvogne, der er opstillet på campingpladsen, er allerede på tredjedagen af festivalen uhumske stinkbomber med afføring smurt ud alle steder.

- Det var virkelig ulækkert, siger Clara Øgard, da Ekstra Bladet fanger hende på vej ud af en bås.

Clara Øgard måtte lede længe efter et tåleligt toilet. Foto: Jonathan Damslund

- Jeg var først ovre ved toiletterne derovre. Jeg åbnede alle dørene, men der lå simpelthen en lort på ALLE toiletbrætterne, siger hun og væmmes.

- Det er, som om folk lidt gør det til en konkurrence herude at se, hvem der kan gøre det klammest, siger Clara Øgard, der ikke aner, hvordan folk bærer sig ad, når de rammer så skævt på tønden.

- Jeg ved ikke, hvad folk laver, siger Lærke Bennekou, der heller ikke har gennemskuet, hvordan skævskidningen sker.

Lærke Bennekou har åbnet adskillige toiletdøre, som hun har lukket meget hurtigt igen. Foto: Jonathan Damslund

Rebecca Koch kalder toiletstandarden på Roskilde for 'helt under jorden'.

- Når man kommer ind på et toilet, er der lort i toilettet, der er ikke noget toiletpapir, og der er bræk over det hele, siger hun, inden hendes veninde stemmer bekræftende i.

Caisa Høst og Rebecca Koch vil hellere tisse i en busk end på toiletterne. Foto: Jonathan Damslund

- Det er svært at få en god toilet-oplevelse på Roskilde, siger Caisa Høst.

Kvinderne fortæller samstemmende, at de holder sig så længe som overhovedet muligt, når de skal tisse. Og så foretrækker de at sætte sig bag en busk i stedet for at besøge de klamme lokummer.

For at skåne sarte sjæle er billederne af herlighederne fra Roskilde-toiletterne gemt i galleriet her:

Hvem har lagt en lort på Roskilde?

