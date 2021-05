Hykleri på metoo-ramt filmhøjskole

I FILMBRANCHEN står de sammen om at bekæmpe grænseoverskridende adfærd, ikke mindst i kølvandet på sidste års rapport, der afdækkede, at halvdelen af fagets kvinder havde været udsat for overgreb, små som store.

Dog kniber det med at finde klaptræet på European Film College i Ebeltoft, hvor en seriel metoo-sag nu har fået 57 tidligere elever til at forlange en offentlig undskyldning fra skolens bestyrelse. De kritiserer også ledelsen for ’manglende ansvarsstagen’.

Den tidligere forstander Ellen Riis er gået af, og i stedet er den erfarne filmboss Klaus Hansen indsat midlertidigt. Undskyldninger er ikke lige ham so far, i stedet har han medbragt tesen om at angreb er det bedste forsvar, i bedste nemlig.com-stil.

KLAUS HANSEN har således rundsendt mails til filmbranchens spidser, hvor han blandt andet skriver, at højskolen har været under ’heftig beskydning af filmmagasinet Ekko, der med et stort antal artikler og fejlbehæftede påstande bidrager til misinformation og stigmatisering af højskolen’.



Han har også kaldt Ekko for Ekstra Bladet-agtig, hvilket vi her på avisen selvsagt opfatter som ros. Nemlig at Ekko tør, når Den Europæiske Filmhøjskole tier. Men ifølge Klaus Hansen er det altså budbringeren, den er gal med.

Og hvis man ikke tror på det, så kan man jo klage på til den krænkelses-hotline som filmbranchen så generøst har ladet åbne hver torsdag fra 15-19.

Ole Christian Madsen er pt sygemeldt med verdens måske længste coronaudbrud. Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix

DET ER ELLERS andre prominente personligheder tilknyttet filmhøjskolen, der kunne tage bladet fra munden og bremse shitstormen. Oplagt bestyrelsesformand Ole Christian Madsen, der normalt gerne berører tabuer som filminstruktør, men han har desværre siden 11. april været sygemeldt med verdens måske længste coronaudbrud, belejligt eller ej.

Også instruktør Christina Rosendahl, der tilmed er 'forperson' for Danske Filminstruktører og som sådan sjældent forspilder en chance for at råbe op om kvinders rettigheder, har valgt ikke at blande sig på de eksterne linjer. Af samme grund er det svært at regne ud, hvorvidt hun bakker op om kritikken af Ekko, og her når vi ind til kernen af problemet i den danske filmbranche; man vil hellere bagtale end stå åbent og ærligt frem. Tavshedskulturen bider sig selv i halen.

Formand for danske filminstruktører, Christina Rosendahl, er altid på de krænkede kvinders side, men pt tavs. Foto: Gregers Tycho

NÅR KLAUS HANSEN som situationens redningsmand end ikke vil uddybe sin kritik overfor Ekko, men i stedet vælger at beklikke filmmagasinet bagom, så lugter det af klassisk hykleri.

JEG HAR SELV skrevet for Ekko, som så mange andre kulturjournalister med interesse for film, og har kun himmelvendt undren til overs for, at Klaus Hansen føler behov for at græde ud hos branchens muskelmænd m/k, herunder Det Danske Filminstitut, Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund med flere.

Forsøger Klaus Hansen at påvirke DFI-direktøren, som ret beset intet har med sagen at gøre, til at stoppe støtten til det 'uvederhæftige' Ekko? Er det virkelig sådan, man gør i den sladdervorne filmbranche?

OG EN SPØJS lille krølle: Det var Kulturen på P1, der formåede at gøre Klaus Hansens angreb officielt. De behandlede sagen og havde en tidligere filmhøjskole-elev i studiet. Klaus Hansen stillede ikke op, men sendte en mail med de nævnte anklager om Ekkos fejlbehæftede påstande.

Den mail læste vært Tore Leifer op, og jeg var nær kørt ud over kanten, da jeg hørte det, for dermed blev det jo officielt en injurie-lignende sag. Især fordi Ekko ikke fik mulighed for genmæle. Så nu er Danmarks Radio også en del af den uvederhæftighed, som filmbranchen generelt burde tale åbent om frem for at sende hinanden sladrepost.

DEN OPGAVE er jeg ikke sikker på, Klaus Hansen er mand nok til. I så fald han kan jo starte med at begrunde sine anklager offentligt, her eller der, så vi kan få renset luften i forhold til al den grænseoverskridende adfærd.

Ekstra Bladet har bedt om et interview med forstanderen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.