Hyldes med ganske særlig pris

I 2022 sagde dansk reality farvel til en af de allerstørste, da Sidney Lee på tragisk vis mistede livet som følge af en lungebetændelse i en alder af blot 43.

Få måneder inden sin død deltog Sidney Lee for niende gang i Reality Awards som en af de få deltagere, der har været med til at fejre branchen alle årene.

Og når Reality Awards onsdag løber af stablen og fejrer 10-års jubilæum, vil det således blive med en særlig hyldest til Sidney Lee.

- Sidney er en af de største - hvis ikke den største realitystjerne - vi har haft i Danmark overhovedet, og jeg har altid været rigtig glad for mit samarbejde med Sidney. Han er en af de eneste, der har været til Reality Awards alle ni år, så jeg syntes, det havde sin berettigelse med en ærespris i hans navn i år, fortæller ejer og arrangør Kit Nielsen.

Sidney Lee med kæresten Camilla til Reality Awards i 2022. Foto: Jonas Olufson

Svær pris

Selvom Kit Nielsen ikke var i tvivl om, at Sidney Lee skulle hyldes, har det ikke været helt nemt at beslutte sig for, hvordan det skulle ske. Hun er dog endt på en ærespris, der skal gå til en særlig deltager uden nominerede.

- Jeg har været lidt ambivalent omkring det, for hvordan sætter man kriterierne op for sådan en pris. Men juryen har været med til at sætte kriterierne, og selvom det tog nogen tid at få dem på plads, kan jeg godt afsløre, at det var en enig jury, der pegede på en vinder, siger hun og afslører:

- Det er selvfølgelig en deltager, som har skilt sig ud på en positiv måde, og som er folkeeje, selvom det ikke er på samme måde, som Sidney var det.

Sidney Lee til det allerførste Reality Awards i 2014. Foto: Anthon Unger

Kit Nielsen håber, at publikum vil tage godt imod prisen, selvom det bliver et sjældent alvorligt øjeblik på en festlig aften. Selv kommer hun til at mangle Sidney onsdag aften.

- Det bliver supermærkeligt. Jeg har lige siddet og set manus igennem med tårer i øjnene, for det er virkelig et kæmpe tab, at han ikke er her længere. Så Sidney Lee-prisen bliver givet med største kærlighed til Sidney, siger Kit Nielsen.

