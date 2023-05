Var Eurovision fodbold, han man måske fyret træneren, men det er ikke et emne for Erik Struve Hansen, mener han selv

Ude i Europa har de bemærket, hvor sløjt det har stået til de seneste år ved Eurovision. Og de er ikke bange for at placere ansvaret

I aften afgøres 2023-udgaven af europamesterskaberne i popmusik.

Liverpool lægger by og arena til verdens største musikkonkurrence, men Eurovision-finalen bliver som bekendt uden dansk deltagelse, efter Reiley røg i semifianlen.

Det er svært at placere skylden og ansvaret for Danmarks skuffende farvel til Eurovision Song Contest et bestemt sted. Det sagde DRs Grand Prix-chef, Erik Struve Hansen, dagen efter fiaskoen til Ekstra Bladet.

- Jeg synes ikke, at jeg kan placere et ansvar på nogen specifikke skuldre, sagde Struve Hansen og forklarede, at Reiley var sendt afsted af en både de danske seere og en fagjury. Når han så havner i en semifinale, hvor de nationer, der kunne stemme, har en helt anden musiksmag, så var det svært at få fingre i den finalebillet.

- Der er mange led, så det er ret komplekst, forklarede DR-chefen.

Annonce:

Ramte ikke tonen

Europæiske Eurovision-eksperter køber dog ikke den forklaring.

- Vi har set ham øve, og Reiley virkede meget nervøs. Sådan var det også under semifinalen, hvor hans stemme svigtede. Han ramte tonen skævt fra start, og han kom aldrig tilbage. Den går ikke i Eurovision. Det var ret ærgerligt, for sangen var faktisk en af dem, jeg syntes bedst om, siger Philip Houtermans fra det belgiske Eurovision-medie songfestival.be.

Hans kollega er enig.

- Det er altså op til Danmark at sende en sanger, der rent faktisk kan synge. Det er trods alt en sangkonkurrence. Så hvis I vil undgå at ryge ud i semifinalen næste år, synes jeg, I bør sende en, der kan synge, siger Jonathan Hendrix.

- Siden 2020 er det virkelig gået ned ad bakke for Danmark i Eurovision, siger Martin Fjellanger. Foto: Henning Hjorth

Annonce:

I Norge er de rystede over det danske Eurovision-niveau de seneste år, fortæller Martin Fjellanger fra Eurovision Norge.

- Danmark plejede at være gode, men de senest år er niveauet styrtdykket. I år var Danmark endda i den lette semifinale og gik alligevel ikke videre. Det er virkelig skidt.

- Hvem har ansvaret for det?

- Det har chefen for det, siger Martin Fjellanger og blive meget kontant i sin udmelding.

- Han må været fuldstændig inkompetent. Han må tage ansvaret for det, siger Martin Fjellanger.

Trods Reileys exit er det rød/hvide håb i årets Eurovision ikke helt slukket. På det cypriotiske hold er der hele tre danskere med i kulissen.

Læs mere om det her: Det ser du ikke på tv: Dansker synger mod Danmark i aften

Selvom Danmark ikke er med i lørdag aftens finale, dækker Ekstra Bladet den naturligvis live. Det er lørdag aften klokken 21.

Ekstra Bladets bedste billeder fra Eurovison

Fuld skærm

Belgien - Gustaph Because Of You. Foto: Henning Hjorth Armenien - Brunette Future Foto: Henning Hjorth Lithauen - Monika Linkyté Stay Foto: Henning Hjorth Victor Vernicos vfra Grækenland. Voyager Promise fra Australien. Foto: Henning Hjorth Reiley til onsdagens prøver. Foto: Henning Hjorth Rumænien Theodor Andrei D.G.T.Foto: Henning Hjorth Østrig - Teya & Salena. Foto: Henning Hjorth Reiley i seminalen Foto: Henning Hjorth Østrig - Teya & Salena. Foto: Henning Hjorth Reiley. Foto: Henning Hjorth Armenien - Brunette Future Foto: Henning Hjorth Lithauen - Monika Linkyté Stay Foto: Henning Hjorth

Optakten til årets Eurovision har været fyldt med skandaler. Hør om dem alle i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app