Den aarhusianske festival NorthSide har skabt røre i andedammen ved at droppe alt kød på menuen.

Det har medført utroligt mange kritiske røster på sociale medier, hvor festivalen angribes for at tage det frie valg fra folk, ligesom folk ivrigt forsøger at sælge deres billetter.

Da Ekstra Bladet går en tur på festivalpladsen, oplever vi en enkelt, der raser over det manglende kødudvalg, men han ønsker ikke at udtale sig. Det gør andre, og her stemmer de fleste 'ja' til beslutningen om at fjerne kød fra menuen.

Hvordan har I det med, at kød er fjernet fra menuen?

Søren, 48, Anders, 49

Søren og Anders lever fint uden kød. Foto: Per Lange

- Jeg er fra Frederiksberg, så alt er godt. Vi må ikke spise sådan noget alligevel. I don’t give a fucking shit, siger Søren, der vurderer, at beslutningen er en dårlig forretning for arrangøren.

- Men som gæst er jeg bedøvende ligeglad.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Carsten, 59

Carsten vil savne sin franske hotdog. Foto: Per Lange

- Jeg har det lidt blandet med, at der ikke er kød. Man kan vel ikke engang få en almindelig fransk hotdog. Det kunne jeg måske godt savne, siger han.

- Men alligevel er du her?

- Jeg har sagt til de andre, at det må være en god forretning, når folk skal hjem herfra, hvis man stiller en pølsevogn op udenfor. Jeg synes, det er en lidt moralsk holdning at have. Jeg ville gerne selv have haft lov at vælge.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Elias, 23

Elias støtter initiativet. Foto: Per Lange

- Det har jeg det faktisk rimelig godt med. Hvis de kalder det en bæredygtig festival, så er det bare det, det skal være. For kød er ikke særligt bæredygtigt. Jeg synes, det er helt i orden.

- Hvad synes du om det ramaskrig, det manglende kød har givet?

- Jeg synes, folk skal tage den med ro. Folk er nødt til at åbne øjnene for, at man sagtens kan få et pisselækkert måltid mad uden, at der er kød i. Falafel og tofu er klasse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rebecca, 25

Rebekka er blandt tilhængerne. Foto: Per Lange

- Jeg synes, det er fedt at lave et statement. Det er fedt at sige, at man har en holdning og gør det fuldt ud. Der skal altid nogle ekstremer til, før andre følger med.

- Hvad skal du spise?

- Vi skal hen hos PizzaBoys. De er nice og laver lækker surdejspizza.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Celine og Signe, 25 og 27

Plantebaseret kød smager næsten som den ægte vare, mener de. Foto: Per Lange

- Det er så fint. Det er ligegyldigt. Gør absolut ingen forskel.

- Hvis man ikke har lyst til det, så kan man bare blive væk. Man kommer heller ikke for maden. Man kommer for musikken og hyggen. Maden er, som den er, og lækker anyways. Vegansk kød er så tæt på almindeligt kød efterhånden. Hvis man har det svært med det, må man spise en burger, inden man tager ind på pladsen.

- Hvordan har I det med, at NorthSide har truffet valget for jer?

- Det er fucking nice, at NorthSide har gjort det for os. Så må vi indordne os. Det er mega cool.

--------- SPLIT ELEMENT ---------