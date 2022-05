I tårer efter exit: - Jeg er meget skuffet

Nederlaget i semifinalen i Eurovision tog hårdt på danske Reddi. Især bandets trommeslager, der var knust over farvellet til konkurrencen

Tårerne trillede ned ad kinderne på Reddi-trommeslager Ihan Haydar, da hun natten til onsdag sammen med resten af bandet mødte den danske presse, efter Eurovision-fiaskoen var en realitet.

Danmark er ikke med ved lørdag aftens finale i Torino, og det faktum gjorde nas.

Det varede 45 minutter, før Ihan Haydar, Siggy Savery, Ida Bergkvist og Agnes Rolund havde sundet sig meget, at de havde overskud til at tale om deres exit.

Især Ihan Haydar var ramt.

- Jeg er meget skuffet, snøftede hun til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der er var en trøstende arm om Ihan Haydar. Foto: Anthon Unger

- Men det er vel også fair nok. Det må man gerne være!

- Ja, det er okay. Det har bare betydet så meget for mig, og jeg havde virkelig troet på på det, sagde hun, mens Siggy Savery lagde en arm om hende som trøst.

- Vi er kommet for at blive, og det her stoppe os ikke, sagde det trommende energibundt, der tydeligt var blevet noget punkteret af tirsdag aftens nederlag.

Selvom det blev til et farvel til Eurovision, så er det på ingen måde en afsked med Reddi, lovede de fire kvinder.

- Det her er kun begyndelsen, understregede guitarist Agnes Roslund, inden Ida Bergkvist tog over.

- Måske i aften går vi hjem og slikker vores sår. Men i morgen.....så kører vi, lød det med stor overbevisning fra bassisten.

Der blev passet godt på den knuste trommeslager. Foto: Anthon Unger

For Eurovsion-fans og bookmakere var det ingen overraskelse , at semifinalen ville blive endestationen for Danmark og Reddi. Selv troede de helt oprigtigt, at de ville klarer cuttet.

- Ja, det gjorde vi. Vi troede, at Europa var klar til os, men det var de ikke, sagde Ihan Haydar og fortalte, at bandet allerede har lavet masser af ny fed musik, som de er klar til at sende ud i verden.

- Det her er kun begyndelsen, sagde hun.