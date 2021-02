Igangsætter plan B: Det skal afholdes!

Nu er plan A skrottet og alle bliver refunderet, men de nægter at aflyse

Selvom coronasmitten har medført forsamlingsforbud i mange lande, så nægter Eurovision at udskyde eller aflyse 2021-showet, som skal afholdes i Rotterdam til maj.

Det skriver arrangørerne bag.

Allerede sidste år annoncerede de, at det store internationale arrangement uomtvisteligt ville løbe af stablen.

Nægter at aflyse

De fremsatte dengang fire forskellige scenarier for, hvordan afholdelsen af det årlige kæmpe-arrangement kunne forløbe 18, 20. og 22. maj.

Det nærmer sig med hastige skridt, og med omkring tre måneder til at det store sceneshow bliver skudt i gang, må arrangørerne melde ud, at de har måtte udelukke et af de forudsete scenarier.

Det betyder også, at det der skulle blive det 65. show bliver noget anderledes, end man er vant til.

Umuligt

- Eurovision Song Contest vil bestemt vende tilbage denne maj på trods af pandemien, men de gældende omstændigheder gør, at det desværre er umuligt at holde arrangementet, som vi er vant til, fortæller Martin Österdahl, som er executive supervisor af Eurovision Song Contest.

Sundhed og sikkerhed blandt personale, artister og publikum er førsteprioritet for arrangørerne. Men de satser alligevel på, at de mange internationale artister skal optræde i Rotterdam.

Refunderer, men håber

Med en skrottet plan A håber de nu på at den lidt mere kontrolerede plan B, kan lykkes. Det værste scenarie er plan D, hvor hverken publikum, presse eller nogen andre events kan blive afholdt udover de 41 sangere, som skal optræde for tomme sale. Altså en lockdown.

Det betyder altså at organisationen bag Eurovision refunderer alle billetter denne måned. De tager løbende stilling til, om billetterne vil blive tilbudt til genkøb alt afhængig af, om de lukker helt ned.