Ikke et ord fra Mary

Kronprinsesse Mary har formentlig nok at gøre lige for tiden med at holde øje med udviklingen på prins Christians hæderkronede kostskole, Herlufholm.

Siden skandalerne om skolen er væltet ud ad skabet, har hun sammen med kronprinsen måttet overveje, om det er et passende og ikke mindst et trygt sted at opholde sig for landets kommende konge og hans lillesøster, der efter planen skal begynde på Herlufsholm efter sommerferien.

Det kan være forklaringen på, at den australske deltager, Sheldon Riley, ikke har hørt et ord fra Mary, selvom han er taget hele vejen fra hendes gamle hjemland til Europa, hvor han torsdag står på scenen i den anden af årets semifinaler ved Eurovision Song Contest.

Men det gør ikke så meget, for Sheldon Riley er i første omgang slet ikke med på, hvem Mary overhovedet er.

SE KLIPPET HEROVER.

Australien har siden 2015 deltaget i Eurovision Song Contest, selvom man vel ikke kan finde et kontinent, der ligger længere væk. Men showet er så populært og elsket down under, at de foreløbig har fået lov at deltage seks gange. Fem af dem har resulteret i en finaleplads.

I år er det altså Riley, der skal forsøge at gøre 'the aussies' stolte med nummeret 'Not The Same'.

Sheldon Riley til den store åbningsfest. Foto: Anthon Unger

Sheldon Riley er særdeles kendt i Australien, hvor han har deltaget i både 'X Factor', 'The Voice' og såmænd også i 'America's Got Talent'.

At han skulle nå dertil, lå ikke i kortene, da han var yngre.

- Det er en historien, jeg aldrig troede, jeg ville kunne fortælle, siger Sheldon Riley, der som seksårig fik diagnosen Asperger og er vokset op i socialt boligbyggeri med en stærk religiøs familie, der ikke forstod hans seksualitet.

Tirsdag aften er danske Reddi på scenen i den første semifinale, hvor de skal forsøge at kvalificere sig til lørdagens store finale.

Ekstra Bladet er til stede i Torino og følger naturligvis slagets gang live fra tirsdag aften klokken 21.

Se de vildeste Grand Prix-skandaler gennem tiderne