Ikonisk bar mindes Sidney Lee

Ved aftenens Reality Awards bliver Sidney Lee mindet med en Sidney Lee-pris, og det forudser Susan K. bliver et følelsesladet øjeblik for hende, fortæller hun

Sidney Lee elskede at spille arkadespil. Onsdag aften mindes et af hans stamsteder reality-ikonet

Bandana, 'son of a bitch', reality-tv og arkadespil.

Sidney Lee var kendt for mange ting, og nu vælger den københavnske bar, Bip Bip Bar at mindes Sidney Lee, der døde sidste år.

'Den ikoniske arkadespiller Sidney Lee besøgte ofte Fælledvejs arkade Bip Bip Bar. I denne anledning ville vi mindes vore gode minder med manden, der altid var til at finde ved Tekken 3', skriver stedet under begivenheden på Facebook.

Her fremgår det også, at Sidney Lee blev danmarksmester i spillet i intet mindre end fire år i streg.

At det netop er Bip Bip Bar, der vælger at mindes kongen af reality-tv, er ingen tilfældighed. Stedet var et af Sidney Lees stamsteder.

Annonce:

- Førhen var jeg på optagelse hele tiden, og nu laver jeg ikke så meget. Det er også derfor, at jeg kommer tit her (arkadespil-stedet Bip Bip Bar, red). Jeg spiller meget videogames og går meget i byen, har Sidney Lee før sagt i et interview med Euroman, der mødte legenden på netop Bip Bip Bar.

Sidney Lee besøgte også ofte butikken Ruben og Bobby for at spille arkadespil. Ekstra Bladet mødte sidste år indehaveren, som kun har gode ting at sige om realitystjernen.

Interview med Bobby fra Ruben og Bobbys frisør på Vesterbro om vennen Sidney Lee. Her fortælles der om Sidneys rolle i arkadegamingmiljøet, et sted hvor han nød stor respekt

Dødsårsagen

Reality-ikonet Sidney Lee var blot 43 år gammel, da han døde pludseligt 16. maj sidste år.

Dødsårsagen var ifølge Ekstra Bladets oplysninger svær lungebetændelse med spredning af bakterier til blodbanen, der førte til blodforgiftning.

Sidney Lee nåede på sine bare 43 år at blive et ikon indenfor reality-tv.

Ved 10-årsjubilæet for Reality Awards onsdag blev han hyldet. Du kan se Reality Awards eksklusivt på EB+ lige her og du kan se alle de frækkeste billeder fra festen her.