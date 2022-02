Ikonisk statue udsat for groft hærværk

Statuen 'FestiWalther', som er maskot for Smukfest i Skanderborg, er blevet udsat for groft hærværk

Smukfest i Skanderborg har maskotten ved navn FestiWalther stående i en rundkørsel i Skanderborg.

Men onsdag kom det frem, at den gode Walther er blevet udsat for groft hærværk. Han har fået skåret stort set alle sine tæer af, mistet en arm, og så har han også fået smadret sin guitar.

Det oplyser den frivillige gruppe 'FestiWalthers Rundkørsel' på Facebook. De står for at passe på statuen og området omkring den.

- Vi er en lokal frivillig borgergruppe, der går og pynter og sørger for, at rundkørslen ser pæn ud, og der er nogle børnehaver og SFO'er, som laver nogle forskellige ting til at pynte op med derude i løbet af året. Vi er ikke en del af Smukfest, men når han nu står der, så ville vi også have noget glæde og nogle gode oplevelser til folk, der kommer forbi.

- Vi får så besked om, at der er begået hærværk mod ham, og tager derud i går eftermiddags, hvor vi kan se, at det var ret voldsomt og meget målrettet. Det er det, fordi der er nogle, der har brugt noget værktøj til at gøre det. Han er lavet af marmor, siger Jens Hvalsøe, som er administrator i facebookgruppen.

- Håber du, at han kommer tilbage?

- Ja, det håber jeg da, for vi er jo rigtig glade for ham. Den her lille lokalgruppe har over 100 medlemmer, som har mødtes over de seneste år, siden han fik lov til at stå der.

Gruppen pynter blandt andet op ved statuen til påske, valentinsdag og halloween.

- Det er nogle gode oplevelser og noget glæde og kærlighed. Der må så være nogle, der har fået for lidt kærlighed. Ellers går man ikke og gør sådan noget. Men det er dem, der gør sådan noget, der har allermest brug for kærlighed, siger Jens Hvalsøe.

Meldt til politiet

Smukfest har valgt at melde hærværket til politiet. Det fortæller talsmand for festivalen Søren Eskildsen til Ekstra Bladet.

- Ved I mere om, hvad der er sket?

- Nej, det gør vi ikke. Sagen er anmeldt til politiet.

- Har I planer om at få den restaureret?

- Ja, det har vi. Når politiet er færdige med deres arbejde, så skal han selvfølgelig lige hjem i varmen lidt, for det er jo vores statue, og så skal vi have kigget på, hvordan vi kan få ham lappet sammen igen, siger Søren Eskildsen.

Han fortæller desuden, at man skal henvende sig direkte til politiet og ikke til festivalen, hvis man har set eller hørt noget om, hvad der er sket. Selv kalder han det for et omfattende hærværk.

- Der er nogle, der har været rigtig ondskabsfulde ved Walther, det må man sige.

- Det er jo præcis det modsatte af, hvad Walther han står for, og hvad vi står for. Så det er rigtig ærgerligt. Og det er egentlig mest ærgerligt for den virkelig dedikerede gruppe, der skaber glæde i lokalsamfundet og for børnene, siger Søren Eskildsen.