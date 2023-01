Instruktør kørt ned af sosuhjælper

Joy-Maria Frederiksen, der skal løfte den tunge arv som instruktør efter Lisbet Dahl i Cirkusrevyen begynder sin nye tjans med den ene arm i slynge.

Efter eget udsagn er hun så handikappet, at hun hverken kan spise med kniv og gaffel eller sætte håret.

Joy-Maria Frederiksen er på morfinpiller for at klare smerterne. Foto: Emil Agerskov

- I øjeblikket er jeg instruktør på en forestilling på Randers Teater, og da vi skal have premiere om kort tid, er jeg virkelig presset med denne arm, som er brækket helt oppe ved skulderleddet, forklarer Joy-Maria Frederiksen, der er gift med et af hovednavnene i Cirkusrevyens kommende sæson, Niels Olsen.

Ulykken, der midlertidigt ikke bare har kostet instruktøren sin førlighed, men som også koster mange smerter, skete for halvanden uge siden - lige uden for teatret i Randers.

Annonce:

Blåsort

- Jeg skulle over vejen og ser, at der kommer en lille hvid bil. Pludselig går det op for mig, at den ikke har set mig, så jeg når lige at dreje mig, ellers havde den ramt min hofte, og det havde været virkelig slemt. For jeg må sige, at det er galt nok med armen, selv om lægerne siger, at det er et fint, rent brud.

Joy-Maria Frederiksen er blåsort fra skulderen og ned forbi albuen på sin arm, og det gør stadig vanvittigt ondt.

- Heldigvis har jeg fået nogle skønne små morfinpiller, så jeg kan holdes nogenlunde smertefri. Men det er irriterende så mange ting, jeg ikke kan. Man kan købe sig fra rengøringen, men bøvlet med at tage tøj på f.eks er der stadig, og jeg kan kun gå med sko, som jeg lige kan stikke fødderne i.

Her ses hele holdet, som Joy-Maria Frederiksen skal instruere: Kapelmester Joakim Pedersen, Niels Olsen, Mads Knarreborg, Bodil Jørgensen, Niels Ellegaard og Merete Mærkedahl. Der er premiere d. 11. maj. Foto: Emil Agerskov

Dramatisk

Den lille hvide bil blev kørt af en travl sosuhjælper, som ifølge Joy-Maria Frederiksen var meget ked af, hvad han havde forårsaget.

Annonce:

Det var rimelig dramatisk. Der kom politi og ambulancer og den slags, men det kunne være gået meget værre. Om et par dage skal jeg røntgenfotograferes på Randers Sygehus, og hvis ellers tingene er, som forventet, kan jeg regne med at gå med slynge i omkring to uger endnu. Derefter skal der jo nok lidt genoptræning til, så der er godt i forhold til Cirkusrevyen, at vi endnu kun er i aftale og læsefasen.