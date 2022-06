Internettet i kog over optisk illusion

En optisk illusion af en tiger har sat gang i det store internet. For det er kun de allerskarpeste, der kan se fidusen

Billedet af en stor og farlig tiger i junglen.

Det er set før. For fra tid til anden dukker tigeren op til stor diskussion.

Det er et malerisk og tilsyneladende uskyldigt billede, men i virkeligheden er det skabt til at snyde vores hjerner.

En optisk illusion, hvor der befinder sig 'en gemt tiger', men den er altså ikke lige til at få øje på.

Måske kan du?

Hvis du ikke kan finde 'den gemte tiger', får du lidt hjælp her.

Samtidigt skal du vide, at du ikke skal have ondt af dig selv, da det kun er top en procent, der kan gennemskue fidusen med det samme.

På siden af tigeren står der 'the hidden tiger' med snørklede, tigerstribede bogstaver.

Derfor gemmer der sig reelt set ikke en tiger ved siden af den anden tiger, som man ellers kunne snydes til at tro.



Kunstneren bag værket kalder sig selv 'Rusty Rust' og er kendt for at lave optiske illusioner, som sætter gang i de små grå.

