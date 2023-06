Intet fripas: Politiet holder nøje øje

Lattergasindtagende gæster på Roskilde Festival skal ikke forvente at få fripas af politiet, når et forbud træder i kraft natten til lørdag

Fra midnat natten til lørdag bliver det forbudt at medbringe lattergaspatroner på offentlige steder eller sælge det til andre.

Og det er de opmærksomme på hos Midt- og Vestsjællands Politi, der i disse dage patruljerer på Roskilde Festival, hvor 130.000 mennesker fester

- Vi ved jo, at forbuddet gælder, og så kommer vi selvfølgelig til at kigge efter det, ligesom vi kigger efter andre ting, der er forbudte derude, når vi færdes i området, siger Thomas Kristensen, pressetalsmand for Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

- Der er nok mange festivalgæster, der misser den nyhed. Det er ikke sådan, at de unge kan forvente fripas weekenden over?

- Det kommer fuldstændig an på en vurdering af situationen.

- Hvad sker der, hvis i støder på det og vurderer, at situationen er over stregen?

- Det vil jo være en vurdering, som patruljen skal tage - om det skal resultere i en bødestraf, eller om det er nok med en påtale.

- Hvor udbredt vurderer I, at lattergaspatroner er på Roskilde Festival?

- Det er ikke umiddelbart noget, der fylder voldsomt meget, siger Thomas Kristensen.

Ifølge en pressemeddelelse fra Sikkerhedsstyrelsen skal det koste en bøde i omegnen af 3000-5000 kroner alene ved besiddelse af lattergas på offentlige steder.

Hvis man medbringer lattergas i så store mængder, at det er til videresalg, kan bøden løbe op i 50.000 kroner.

'Formålet med stramningen af lattergasloven er at begrænse mulighederne for at bruge lattergas som rusmiddel. Der er bred politisk enighed om, at der skal gøres mest muligt for at få lattergas væk fra de steder, hvor unge færdes, så de ikke får varige skader af at anvende lattergas til at få en hurtig rus,' lyder det fra kontorchef hos Sikkerhedsstyrelsen Stine Pedersen i pressemeddelelsen.

