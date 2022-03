Irriterende: Åh nej, ikke igen

Lørdag aften kunne den hårdslående pigegruppe Reddi lade sig hylde og bade i spandevis af konfetti, da Dansk Melodi Grand Prix skule afgøres.

De fire kvinder løb med sejren og en billet til Eurovision Song Contest i Torino i maj.

Det var udelukkende de danske tv-seere, der sendte Reddi og deres 'The Show' til Italien. Tidligere har en fagjury også stemt ved den traditionsrige musikkonkurrence, men ikke i år.

Men en ting er danskernes Grand Prix-smag. En anden er den europæiske.

- Hvad der virker i Danmark, virker ikke nødvendigvis i Europa, siger Ole Tøpholm, der i mange år kommenterede Grand Prix'et for DR.

Glemt

- Jeg tror, at et succeskriterie er, om vi overhovedet når i finalen i år i Eurovision. Det irriterer mig, at det er sådan igen i år, siger Tøpholm med henvisning til sidste års exit for Fyr og Flamme allerede i semifinalen.

- Ingen kan være imod den danske sang, men den kan godt blive glemt, er hans vurdering.

På den positive side peger Grand Prix-eksperten på, at 'The Show' som sang har en fin udvikling.

- Det hele er ikke afsløret på 20 sekunder. Det kan jeg godt lide.

Ole Tøpholm mener, at især Finland, der i år stiller med The Rasmus, kan stjæle vigtige point fra Danmark. Foto: Agnete Schlichtkrull, DR

Desuden bemærker han bandets karismatiske trommeslager, Ihan Haydar.

- Hun er magisk, og hvis det bliver brugt endnu mere, end vi så i det danske Grand Prix, kan det måske noget.

Moderne Heick

Desuden kalder han sangen for 'typisk Chief1-hånværk'. Det er Chief1, der sammen med blandt andre Remee har skrevet 'The Show'.

- Hans håndværk er godt i Danmark, men det kan sjældent noget i Eurovision-sammenhæng. Men hatten af for, at han bliver ved med at prøve. Cheif er den moderne Keld Heick. Det blev vist cementeret lørdag aften, siger Ole Tøpholm og understreger, at han har valgt at tage ja-hatten på.

- Jeg er optimistisk og tror på, at Reddi når finalen i Torino. For DR og Chief1s skyld.

I 2012 repræsenterede Soluna Samay Danmark med sangen 'Should've known better', som Chief1 var med til at skrive. Den havnede på 23. pladsen. I 2015 røg Anit Social Media ud af konkurrencen i semifinalen med hans bidrag.

Hvis du er nysgerrig på, hvad sådan nogle Grand Prix-stjerner får for at være med i showet, kan du få svaret her.