Ihan Haydars mand, den tidligere Grand Prix-vinder Esben Svane, var tydeligt berørt over fruens sejr, der kommer præcis ti år efter, de mødte hinanden til netop Grand Prix

Øjnene var blanke og lige ved at svømme over, da Esben Svane kunne se sin kone, trommeslageren Ihan Haydar, blive hyldet efter sejren i Dansk Melodi Grand Prix.

Her vandt hun sammen med sine band-kammerater fra Reddi en overbevisende sejr lørdag aften i Jyske Bank Boxen i Herning med sangen 'The Show'.

Esben Svane ved præcis, hvordan det føles at stå med Grand Prix-trofæet i armene.

Tilbage i 2011 var det ham selv, der vandt den traditionsrige popkonkurrence med bandet A Friend in London og sangen 'New Tomorrow'.

Mens Haydar blev badet i konfetti og blitzlys, stod han lidt dybere inde i Boxen og prøvede at begribe successen.

- Det er så sindssygt. Jeg fik det næsten fysisk dårligt, da de var ved at tælle stemmerne på, sagde Esben Svane til Ekstra Bladet.

- Vi mødte hinanden for ti år siden til Melodi Grand Prix, sagde han dybt berørt.

- Jeg er så stolt. Det er helt åndsvagt. Hun er jo moderen til mine fremtidige børn! Hun er fantastisk, sagde Esben Svane.

Pigerne i bandet tæller ud over Ihan Haydar, danske Siggi Savery på guitar og sang, svenske Ida Bergkvist på bas og Agnes Roslund, der også er fra Sverige.

Ligesom sin mand, har Ihan Haydar også tidligere prøvet kræfter med Eurovision Song Contest. For præcis ti år siden sad hun bag trommerne, da Soluna Samay repræsenterede Danmark med sangen 'Should've known better', som blandt andre Chief og Remee stod bag.

Det er også de herrer, der har været med til at skrive årets vindersang.

Mens A Friend in London fik en fornem 5. plads i Eurovision, blev Soluna Samay med Ihan Haydar på trommer nummer 23.

Hvis du er nysgerrig på, hvad sådan nogle Grand Prix-stjerner får for at være med i showet, kan du få svaret her.