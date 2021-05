Jublende Victoria: Jeg er så glad

Der blev kastet håndtegn og poppet champagne, da Måneskin natten til søndag holdt pressemøde i Rotterdam efter deres sejr ved Eurovision Song Contest.

Det italienske vinderband, Måneskin med halvt danske Victoria De Angelis på bas, var ikke juryens favorit. De musikkyndige havde Schweiz som vindere og Måneskin på en fjerdeplads, men så kom seernes stemmer på banen og der blev vendt op og ned på det hele.

Skål! Sejren er i hus. Foto: Jonas Olufson

- Jeg er så glad. Det fantastiske er, at vi vandt på stemmer fra folk derhjemme, som stemte på os. Det er det, der tæller mest for os, for det betyder, at folk virkelig nyder vores musik, sagde Victoria De Angelis, da hun som den første tog ordet ved pressemødet.

- Vi er så beærede og vil gerne takke alle, der at støttet os, fortsatte den 21-årige bassist.

Foto: Ritzau Scanpix

For Victoria De Angelis var afstemningen en lang og næsten uudholdelige affære.

- Det var så spændende og vi krammede og alt muligt, sagde hun og var ikke i tvivl om, at sejren skulle dedikeres til Måneskins fans.

Vinder-Victoria har dansk blod i årerne. Hendes mor er dansker, og hendes far er italiener. Hun er vokset op og bor i dag i Rom, men rødderne til Danmark er i den grad intakte.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet kort før finalen.

- Jeg elsker Danmark, og mit forhold til landet har påvirket min opvækst meget. I Italien har man en lidt mere konservativ mentalitet. Men med min danske baggrund har min familie altid sagt til mig, at det er i orden at være den, jeg er. Jeg skal bare være mig selv, og det har hjulpet mig meget.

Sådan ser en halvt dansk vinder ud. Foto: Jonas Olufson

Det er ikke kun den danske mentalitet, Victoria De Angelis er vild med. Også musikscenen trækker i hende.

- Jeg er meget knyttet til Danmark. Jeg elsker alle koncerterne og de muligheder, der er for unge mennesker. Det er mega fedt. København er rigtig fed og sjov. Jeg kan godt lide tage til Christiania og sådan nogle steder, fortalte hun.

Sejr betyder fest og champagne. Foto: Jonas Olufson

Det er 31 år siden, Italien senest vandt Eurovision Song Contest. Den gang var det Toto Cutugno, der tog trofæet med til støvlelandet.

Ud over den danske bassist var der en anden kvinde, der løb med en masse opmærksomhed under Eurovision-finalen. Det var den tårnhøje vært på showet, Nikkie Tutorials. Læs alt om hvem hun er her.

Ekstra Bladets anmelder langer ud efter Eurovision - læs hans kritik her.