Jubler efter sejr: - For sindssygt

Det kommer nok ikke som jordens største overraskelse for Laurits Emanuel og Jesper Groth, at de lørdag aften blev udråbt som vindere af Dansk Melodi Grand Prix 2021.

I hver fald ikke, hvis den pænt dynamiske duo har fulgt med hos bookmakerne de seneste uge.

Her har ingen nemlig været i tvivl om, at Fyr og Flamme ville løbe med hele baduljen ved årets Grand Prix.

Storfavoritter vinder Dansk Melodi Grand Prix

- Vi var rigtig nervøse, inden vi skulle på. Det var virkelig nervepirrende. Vi kunne se, hvor godt de andre gjorde det, sagde Laurits Emanuel kort efter sejren ved at virtuelt pressemøde.

- Man møder også folk på dagen, og så får man alt mulig kærlighed til dem. Folk er megaseje. Og Mike Tramp har cowboy-støvler på, sagde Groth med et grin.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Parret fortalte, at de endnu ikke helt har forstået, at trofæet nu er deres.

- Vi har slet ikke kigget hinanden i øjnene og har ikke ladet det synke ind, fortalte Jesper Groth.

- Pludselig gik det her show virkelig stærkt. Lige pludselig skete det bare. Vi har vundet det her, og det bliver en helt vanvittig tid, der går os i møde, lød det fra Laurits Emanuel.

- Prøv at overvej det her. Det bliver for sindssygt, sagde han med et grin.

Sådan fordelte stemmerne sig Fyr og Flamme - 37 procent af stemmerne Jean Michel - 32 procent af stemmerne Cheif 1 og Thomas Buttenschøn - 29 procent af stemmerne

- Forhåbentlig vil folk i hele Europa se, at vi er meget stolte, og til Eurovision vil jeg håbe, at alle kan se, at vi er meget stolte. Det er stort for os at repræsentere vores land, sagde han videre.

Fyr og Flamme består af Laurits Emanuel, der også spiller i The Grenadines, og Jesper Groth der er skuespiller, hvor han blandt andet er kendt for sin rolle som Bjørn i TV2-serien 'Sygeplejeskolen'.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Danske hitmagere med i Grand Prix'et

Duoen har allerede flere hits i bagagen. Mon ikke mange kan synge med på ’Menneskeforbruger’ og ’Kamæleon’. Blandet andet derfor var de bookmakernes favorit til at tage trofæet med hjem fra DRs Studie 5, der dannede rammen om Grand Prix'et.

Det var med det stærkt 80'er-inspirerede nummer, Øve os på hinanden', at makkerparret sikrede sig sejren.

