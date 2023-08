Kåret som Miss Danmark

Søndag aften 27. august blev den nye Miss Danmark kåret ved et stort finaleshow i Cirkusbygningen i København.

Det blev 20-årige Nikoline Uhrenholt Hansen, som fik Miss Danmark-kronen på. Hun vandt blandt 30 finalister.

Det gør hun efter et halvt år, hvor hun og de 29 andre finalister har deltaget i træningsdage, photoshoots og interviews.

Nikoline Uhrenholt Hansen studerer til markedsføringsøkonom på erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy og arbejder derudover som receptionist hos den kosmetiske klinik N'age.

Miss Danmark 2023 kåres ved et finaleshow i Cirkusbygningen i København. Det blev Nikoline Uhrenholt Hansen (tv.), der løb med årets Miss Danmark-krone. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

For at deltage i skønhedskonkurrencen skal man være dansk statsborger mellem 18 og 25 år, man må ikke have optrådt nøgen eller pornografisk og man skal være ugift uden børn.

Den første Miss Danmark blev kåret i 1926, hvilket gør skønhedskonkurrencen til den ældste i Danmark.

Annonce:

Den første vinder af Miss Danmark-konkurrencen var Edith Jørgensen, som var danserinde i Tivoli Pantomimeteater.

Nikoline Uhrenholt Hansen skal nu repræsentere Danmark i den internationale skønhedskonkurrence Miss World.

I 2023 foregår Miss World i Indien, hvor showet løber af stablen 9. december. Ingen danske kvinder har vundet titlen.

Modvind og kritik

Miss Danmark-konkurrencen har tidligere været i modvind, da Lisa Lents, direktør for Miss Danmark, i 2019 valgte at fratage den regerende skønhedsdronning hendes titel.

Det drejer sig om vinderen af konkurrencen i 2018, Tara Jensen, som i forbindelse med P1-dokumentaren 'Skønhedskontrakten' udtalte sig kritisk om skønhedskonkurrencen.

I dokumentaren fortæller flere af de tidligere deltagere om et miljø præget af mobning, konstante krav og social overvågning.

I kølvandet på kritikken valgte Lisa Lents at fratage Tara Jensen kronen og titlen som skønhedsdronning.

Hun begrundede valget med, at hun mente, at Tara Jensen havde opført sig i strid med de vilkår, der gjorde sig gældende i hendes kontrakt, navnlig at deltagerne ikke må sige noget negativt Miss Danmark.