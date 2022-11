Kæmpe ændring i verdens største musik-dyst

Lørdag den 13. maj findes vinderen af Eurovision Song Contest 2023 i Liverpool.

Krigshærgede Ukraine har for første gang i Grand Prix-historien sendt værtskabet videre. At det bliver nummer to i sidste års konkurrence, Storbritannien, der står for showet, er dog ikke den eneste ændring, der vil være i 2023.

EBU, der står bag Eurovision Song Contest, har i tirsdag meddelt, at der sker væsentlige ændringer i stemmeafgivningen.

Tidligere har seerstemmer og jurystemmer talt 50 procent hver, men det bliver lavet om.

De to semifinaler bliver i Liverpool udelukkende afgjort af seernes stemmer, hvorimod den store finale fortsat afgøres af både seer- og jurystemmer.

Kalush Orchestra fra Ukraine vandt Eurovision Song Contest. Foto: Ritzau Scanpix

Som noget nyt har Eurovision dog inviteret hele verden til at stemme - altså er det ikke kun deltagende lande, der kan være med til at finde en vinder.

Ændringerne er ifølge fansitet Good Evening Europe blandt andet sat i værk på baggrund af de uregelmæssigheder, der var i stemmeafgivningen ved konkurrencen i Torino i år, hvor flere landes jurystemmer blev underkendt og erstattet af gennemsnitlige points for landene i stedet.

Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe blandt EBU’s medlemmer, som har anbefalet de nævnte ændringer til EBU’s Executive Board og ESC’s referencegruppe.

Set med rød/hvide briller skal vi dog ikke være for glade for ændringerne, vurderer Grand Prix-ekspert Simon Falk.

- Det er i hvert fald næppe en fordel for Danmark, eftersom vi oftest er kommet i finalen på jurystemmer, siger han til Ekstra Bladet.

- Og så tror jeg det betyder, at der bliver mindre fokus på sangenes kvalitet og mere på, om de enkelte lande og artister kan skabe noget hype blandt fans, siger han.

