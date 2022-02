Kæmpe ære: - Ikke til at være i kroppen

Jacob Risgaard er i den grad taknemmelig over at have vundet prisen som 'Årets par' med Jesper Buch

Rystende og overrasket kunne 'Løvens hule'-investoren Jacob Risgaard konstatere, at han havde vundet prisen som 'Årets par' med medløven Jesper Buch ved dette års Zulu Awards.

Den glade nordjyde turde næsten ikke tro på det, da han blev ringet op med resultatet.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg startede med at spørge dem, hvordan de kunne være sikre, men vi havde åbenbart fået så mange stemmer, at der ikke var nogen tvivl, siger han med et grin.

Det overraskede faktisk også Coolshop-indehaveren selv, hvor meget prisen egentlig betød.

- Jeg havde helt røde øjne, og jeg var meget tæt på at græde.

Prisen betyder for Jacob Risgaard, at han endegyldigt har slået sig fast i danskernes bevidsthed.

- Det er jo nyt for mig at være et kendt ansigt og at vinde sådan en pris, hvor det er seerne, der har stemt. Jamen, det var næsten ikke til at være i kroppen.

Bliver ikke bedre

For den 45-årige erhvervsmand kunne det ikke være meget bedre.

- Jeg tror, det handler om en anerkendelse. Jeg er klar over, at både succeser og fiaskoer er på lånt tid, men det her er en anerkendelse af, at folk godt kan lide at se det, vi laver. Lige nu bliver det faktisk ikke bedre.

- Hvad tænker du om, at du har vundet prisen med Jesper Buch?

- Jeg tror godt, jeg ved, hvem seerne egentlig har stemt på, og så er det da dejligt for Jesper, at han kan få lidt af min shine, siger han med et grin.

Hverken Jesper eller Jacob kunne være til stede ved showet, da de begge er på Maldiverne på ferie.

- Jeg vidste faktisk ikke, at Jesper også var her, men det er da utroligt. På hele jordkloden, og så ender vi med at være præcis det samme sted.

Du kan se Zulu Awards på TV 2 og TV 2 Play.