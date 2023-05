Kæmpe diva: Aflyser igen

Aflyst!

Sådan gik det med det interview med Reiley, som Ekstra Bladet er taget til Liverpool for at få, inden det torsdag aften går løs ved Eurovision Song Contest.

I første omgang var vi stillet en halv times møde med den pinkklædte krøltop i udsigt, men lige som andre medier oplevede tidligere på ugen, så trak Reiley-lejren i land.

Først blev interviewet skåret ned til det halve, så blev det et interview via et videolink og bare syv minutter før den virtuelle snak, aflyste divaen.

Kort før det aflyste interview var Reiley på scenen til en prøve. Tre minutter varer sådan en Eurovision-sang. I aften klokken 20 lokal tid har TikTok-stjernen nye tre minutter til at prøve sit show af, inden det er alvor torsdag aften.

Reileys overlevelse i Eurovision hænger i en tynd tråd, vurderer bookmakerne. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Trods den meget begrænsede reelle arbejdstid på seks minutter i dag, var meldingen fra Reiley-lejren, at han ikke havde overskud til at lave interviews. Han skulle spise og 're-connecte'.

Knægten fra Færøerne må være enten meget sulten eller total ude af balance efter turen på den tre-armede scene, han skal optræde på.

Erik Struve, der er ansvarlig i DR for Danmarks deltagelse i Eurovision Song Contenst, skriver via en pressemedarbejder, at 'Reiley har et rigtig travlt program disse dage for at forberede det allerbedste show, så Danmark kan komme i finalen, som vi virkelig hepper på. Han har derfor været nødsaget til at aflyse interviews med pressen, for at finpudse sin performance'.

Reiley hev sejren i land til Dansk Melodi Grand Prix 2023, men hvem vinder, når valget står mellem Tórshavn og København? Og Sydkorea mod Sønderjylland? Sådan her gik det, da det lykkedes Ekstra Bladet at tale med Reiley efter Melodi Grand Prix sejren.

Tynd tråd

Torsdagens semifinale bliver særdeles nervepirrende for Reiley og Danmark. Skal man tro bookmakerne hænger han i en tynd finaletråd, men ser ud til at klare skærerne – med nød og næppe.

Hos DR tror man på det danske bidrag, siger Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.

- Vi har et stærkt show, og det håber jeg, vil give pote. Men alt kan ske. Man kan ikke vide sig sikker på, hvad der virker rundt om i stuerne i Europa den pågældende aften. Vi står så skarpt, vi kan. Både artist og sang har internationalt potentiale, siger han.

Tirsdag blev den første semifinale afviklet. Her blev de første ti finalister og her var fuld plade til vores nordiske naboer.

Både Norge, Sverige og Finland er med i lørdagens finale.

Det er torsdag klokken 21, at DR blænder op for anden semifinale ved årets Eurovision. Reiley får lov at åbne ballet og går på scenen med sang nummer et. Du kan selvfølgelig også følge Eurovision live fra Liverpool her på Ekstra Bladet.

