Kæmpe fiasko: Danmark flopper - IGEN!

Fiasko. Flop. Fuser.

Sådan endte Eurovision Song Contest endnu en gang for Danmark.

Ikke siden 2019 har vi haft dansk deltagelse i finalen, og endnu en gang må DR er sande, de ikke formår at finde kvalificerede bud på et Eurovision-hit, når de udvælger deltagerne til Dansk Melodi Grand Prix.

Det er simpelthen for slapt.

I år var det færøske Reiley, der på fagjuryens nåde blev sendt til Liverpool for at repræsentere Danmark. Seernes vinder - Nicklas Sonne - blev kun en samlet to'er i det danske Grand Prix og fik derfor ikke chancen for at prøve sit rocknummer af i Europa.

Reileys knuste hjerte kunne altså ikke klare cuttet i det store udland.

Stemmen knækkede Reiley

Den 25-årige TikTok'ers præstation på scenen torsdag aften var mere sikker end hans spinke stemme, men festfyrværkeriet af farver og hjerter var altså ikke nok til at overbevise de europæiske tv-seere om, at han fortjente en finaleplads.

I Sverige bemærkede en Eurovision-ekspert efter onsdagens prøver, hvor skidt det stod til med danskerens stemme og kaldte det for 'årets værste vokalpræstation'.

'Altså, Danmarks Reiley har årets absolut værste præstation sangmæssigt. Det lyder så dårligt, at man føler kollektiv skam. Jeg tror ikke, han rammer en eneste tone. Lyder det så dårligt her, så må han være chanceløs i morgen aften,' skrev Aftonbladets Eurovision-ekspert og skribent Tobbe Ek

Presset

Siden prøverne begyndte i Liverpool er bookmakernes tro på Reiley også dalet, og desværre fik de ret.

Selvom det er endnu en sort dansk Eurovision-aften, er færingen formentlig lettet over, at det er overstået.

I ugen op til semifinalen har den unge sanger været så presset, at det ene interview efter det andet er blevet aflyst. Nu er presset forsvundet og Reiley kan pakke kufferten og tage hjem i den færøske fred og ro.

Selvom Danmark ikke er med i lørdag aftens finale, dækker Ekstra Bladet den naturligvis live. Det er lørdag aften klokken 21.

