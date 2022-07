Kæmpe hæder: - Nu bliver gæstelisten meget længere

Den er god nok. Verdens bedste restaurant findes i lille Danmark.

Mandag aften blev Michelin-restauranten Geranium kåret som klodens bedste restaurant foran spisestederne Central fra Peru og spanske Disfrutar.

Rigmanden Lars Seier Christensen er medejer af danske Geranium, og han er begejstret over den store hæder, som ellers ikke lå i kortene.

- Vi har altid haft nogle målsætninger for Geranium. En af dem var at få tre stjerner, og det andet var at komme i top ti på denne her liste, fortæller Lars Seier til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Så det er en super vigtig anerkendelse for teamet. Det betyder selvfølgelig meget, selvom det altafgørende er at give gæsterne en god oplevelse i restauranten. Så det er rart med den eksterne anerkendelse.

Det er Rasmus Kofoed, der er køkkenchef på Geranium. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

18. plads til Alchemist

Den 59-årige rigmand er også medejer af Michelin-restaurant Alchemist, der endte med at blive kåret som den 18. bedste restaurant i verden.

- Det er også rigtig, rigtig flot taget i betragtning, at restauranten er forholdsvis ny, og den har to Michelin-stjerner. Det er en flot præstation, og jeg er rigtig glad på teamets vegne.

Alchemist blev ellers forud for prisoverrækkelsen spået gode chancer for en førsteplads sammen med Geranium.

- Så du har slet ikke nedtur over, at Alchemist ender med en 18. plads?

- Overhovedet ikke. Jeg tror, der er 20 eller 30 mio. restauranter i verden. Så det er tilfredsstillende. Jeg tror også, det er over, hvad vi havde forventet, så det er rigtig, rigtig fint.

- De andre restauranter har også arbejdet sig op efter flere år på listen, så placeringen er mere end tilfredsstillende.

Lars Seier ser frem til en længere gæsteliste på Michelin-restauranterne. Foto: Emil Agerskov

Minus, minus, minus

Mandagens store hæder i London ændrer dog ikke på, at Michelin-restauranterne Geranium samt Alchemist har kæmpe økonomiske problemer.

I det seneste regnskabsår præsenterede Geranium et underskud på 7.526.764 kroner. Værre ser det ud for Alchemist, der lider under et minus på ikke mindre end 15 millioner kroner.

Lars Seier Christensen mener dog ikke, at alarmklokkerne ringer. Han peger i stedet på coronakrisen som årsag til de økonomiske smæk.

- Er det nu, vi ser en forandring rent økonomisk efter de flotte placeringer på verdensranglisten?

- Geranium har givet overskud i de fleste år, men det er klart - når man har en coronanedlukning, og man vælger at beholde sine medarbejdere, så koster det nogle penge.

- Jeg tror egentlig ikke, det betyder så meget økonomisk, fordi restauranterne er fyldt i forvejen. Det betyder desværre nok bare, at ventelisterne bliver meget længere, lyder det afsluttende fra Lars Seier Christensen.

