Kæmpe kovending: Dropper 'alders-stop'

Magasinet Alt for Damerne, der tidligere på året annoncerede, at de ikke længere ville nævne alderen på kilder, trækker nu i land

Det er ikke mere end 2,5 måned siden, at Alt for Damernes chefredaktør, Rikke Dal Støttrup, 49, meddelte, at nu var det slut med at nævne kildernes alder, hvis det ikke var relevant.

- Man er jo ikke sin alder, lød det dengang fra chefredaktøren, hvor hun fortalte om magasinets beslutning.

Men nu er den beslutning åbenbart endt i vasken, skriver Journalisten, der har Rikke Dal Støttrups ord for, at man har valgt at droppe reglen igen.

- Kommentarerne fra folk som Inger Støjberg, Jakob Steen Olsen, Niels Pinborg og Sarah Iben Almbjerg har jeg bare ladet passere. Men jeg har respekt for de mange henvendelser fra trofaste og mangeårige læsere, som ved, hvad der står i bladet, siger hun til mediet og fortsætter:

- De er bare så vant til at bruge det her som serviceinfo og til at orientere sig efter det. Mange af dem har skrevet til mig og sagt, at de er imod beslutningen, og det er dem, jeg lytter til.

Kritikken haglede ned

Alligevel hævder hun, at alder i artikler ikke altid er vigtig at bringe, som for eksempel når en kilde viser sit klædeskab frem eller giver tips om bøger.

Det ser dog ud til, at 'alders-stoppet' nu er fortid på bladet.

Torsdag udkommer den seneste udgave af Alt for Damerne, og her har magasinet altså nævnt kildernes alder i mindst fire artikler, oplyser Journalisten. Også på bladets hjemmeside er alder vendt tilbage i faktabokse i op til flere artikler.

Det var heller ikke ligefrem en beslutning, der var tilslutning omkring, dengang det blev proklameret. Kritiske røster var således ude med riven, og Ekstra Bladets René Fredensborg var en af dem.

Han var nemlig lodret uenig i Rikke Støttrups tolkning og syntes faktisk, at bladet selv var med til at gøre alder til et tabu. Du kan se hans reaktion på initiativet i toppen af artiklen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra Rikke Dal Støttrup, men det har i skrivende stund ikke været muligt.