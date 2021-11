Kæmpe kovending

Reality Awards vil ikke længere kåre 'årets bryster' og 'årets overkrop'. Det til trods for, at de i mange år har holdt stædigt fast i prisen

Når den danske realitybranche samles til Reality Awards 21. januar 2022 bliver alt ikke, som det plejer.

Til trods for kritiske røster er der i flere år under awardshowet blevet givet en pris for 'årets bryster' og 'årets overkrop'. Men det er slut nu.

Reality Awards har nemlig valgt at ændre navnet på de to priser.

Det fortæller Kit Nielsen, der står bag Reality Awards, til Ekstra Bladet.

- Vi har valgt at ændre priserne, fordi vil gerne vil tilpasse Reality Awards lidt mere til 2021. Når det er sagt, så er der ikke noget nyt i, at vi løbende ændrer og omdøber priserne. Vi prøver hele tiden at tilpasse kategorierne til den tid, vi er i, siger Kit Nielsen og fortæller, at priserne nu i stedet vil komme til at hedde 'årets hotteste kvindelige deltager' og 'årets hotteste mandlige deltager'.

Ikke et knæfald

- Du har jo de seneste år forsvaret de her priser gang på gang og nægtet at ændre dem. Hvad har gjort, at du pludselig har ændret mening?

- Nu har jeg forsvaret og stået ved de her priser i mange år, og jeg kan sagtens stadig stå ved dem, for vi repræsenterer realityverden, og her er der ingen, der har noget imod priserne. Men jeg synes, det er vigtigt, at Reality Awards også bliver mere nutidig, og det er det her et forsøg på.

- Men er det her ikke et knæfald for kultureliten, som du netop plejer at sige, at du ikke vil ende med?

- Det her er for mig ikke et knæfald for kultureliten. Vi har fornyet priserne, så de bliver mere 2021, men priserne dækker stadig over det samme. De bliver bare lidt bredere.

- Hvordan er det mere nutidigt, hvis kategorien i princippet er det samme - nu bare med hot?

- Vi synes, det er mere nutidigt, fordi den er bredere. Det passer bare efter vores mening bedre til den tid, vi er i nu.

Tidligere har også Sasha Louise Sprange vundet prisen for årets bryster. Foto: Anthon Unger

Nye kvindelige medlemmer

Kit Nielsen fortæller, at der i år kommer to nye medlemmer i den jury, der bestemmer, hvem der skal vinde de forskellige priser.

- Hvor meget har det haft at sige, at der er kommet to nye kvinder i juryen i forhold til ændringen af priserne?

- Det har ikke haft nogen som helst betydning. Ændringerne er sket på mit og juryformandens initiativ, så det har intet med de nye jurymedlemmer at gøre.

Christel Trubka vandt 'årets bryster' sidste år. Foto: Jonas Olufson

Nu ser Kit Nielsen frem til at kunne byde velkommen til Reality Awards 2022.

- Jeg glæder mig helt vildt meget til, at vi forhåbentlig igen kan holde Reality Awards uden det store corona setup, siger hun og fortsætter:

- Jeg har købt ekstra alkohol ind til baren. Det bliver større og vildere end sidste år, og vi får 200 flere gæster, fordi vi som noget nyt også tager balkonen i brug. Så det bliver forhåbentlig en stor fest.

Reality Awards løber af stablen 21. januar 2022.

