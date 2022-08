Kæmpe overraskelse: Skifter til konkurrenten

Det var en sorg for mange revyelskere, at Lisbet Dahl i denne sommer på grund af corona og senfølger ikke kom til at give de afskedsforestillinger på Cirkusrevyen, som de mange fans havde drømt om.

For selv om hun havde annonceret, at 2022 var hendes sidste sæson på Bakken, havde ingen forestillet sig en så brat afgang fra revyen.

Lisbet Dahl havde i virkeligheden aldrig tænkt sig at stoppe med at optræde. Foto: Jonathan Damslund

Men nu er der et stort lys for enden af tunnelen, for næste sommer vil Lisbet Dahl genopstå på scenen i Tivolirevyen. Her har hun været før, og nu vil hun altså med et markant hold i ryggen - herunder blandt andre James Price - underholde sit store publikum.

Igennem længere tid har Danmarks revydronning gået og været meget hemmelighedsfuld om sine fremtidsplaner, men nu er det altså officielt: Cirkusrevyens store trækplaster flytter til Tivoli, hvor der nok skal blive kø ved billetlugen.

James Price, Lisbet Dahl, Andreas Bo, Linda P, samt tidligere Cirkusrevy-skuespiller Carsten Svendsen og skuespiller Nicolai Jørgensen skal medvirke i Tivolirevyen. Foto: Linda Johansen

Hvor stort et indhug Lisbet Dahl og hendes dream team i Tivolirevyen kommer til at gøre i Cirkusrevyens publikumsmasse, kan man kun spå om, men det vil uden tvivl blive betragteligt.

Udover James Price og Lisbet Dahl består holdet til Tivolirevyen af komikerne Andreas Bo, Linda P, samt tidligere Cirkusrevy-skuespiller Carsten Svendsen og skuespiller Nicolai Jørgensen.

