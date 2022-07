Kæmpefest i Tivoli aflyst

Der bliver ikke nogen fest for The Voice i Tivoli.

Det oplyser radiostationen i en pressemeddelelse.

Traditionen tro var der ellers lagt op til en kæmpestor fest i Tivoli i september, som stationen arrangerer hver år, men det er ifølge radiostationen Tivoli, der har valgt ikke at afholde arrangementet i år.

- Vi ærgrer os selvfølgelig over, at Tivoli har valgt ikke at gennemføre arrangementet, da vi havde set frem til at afholde The Voice-koncerten i Tivoli i år, siger programdirektør hos Bauer Media, der står bag The Voice, Mikkel Westerkam.

Hvert år stor en række store danske kunstnere ellers på scenen til arrangementet i Tivoli, men det bliver altså ikke til noget i år.

- Det er ekstremt beklageligt, at vi efter 2 års alternative koncertarrangementer under corona ikke kan vende tilbage til normalen som planlagt. Så lige nu er vi i gang med at kigge på mulighederne for fremtiden og glæder os til at vende tilbage med flere koncerter til vores lyttere, siger Mikkel Westerkam.

Det oplyses samtidig i pressemeddelelsen, at hvis man har købt billet til koncerten på Tivoli.dk eller hos billetkontoret i Tivoli, vil man automatisk få pengene refunderet.

Det oplyses ikke nærmere, hvorfor arrangementet aflyses.