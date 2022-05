Kæmper for Danmark: Tæt på at besvime

I aften er der semifinale i europamesterskaberne i popmusik.

Danmark stiller til start i Torino med det rockede pigeband Reddi, der i den grad klar til at modbevise bookmakernes spådom om, at de ryger ud.

De seneste dages prøver på Eurovision-scenen har givet håb om en danske finaleplads på lørdag, men intet er sikkert før klokken 23 i aften, når stemmerne er talt op.

- Vi tænker ikke så meget over, at det er en konkurrence. Det er svært for alle bidragene er så forskellige. Så at sammenligne os med andre er umuligt. Men det er bare fedt at tænke på, at vi er her sammen med så mange andre musikere fra hele Europa, siger bandets bassist, svenske Ida Bergkvist.

Reddi bassist Ida Bergkvist er fra Sverige. Foto: Anthon Unger

Tæt på at besvime

Reddi-guitarist Agnes Roslund er enig.

- Musik er musik. Man kan kun gøre det, man selv gør, og så håbe, at folk kan lide det, siger hun, da Ekstra Bladet møder dem dagen før semifinalen.

- Men det er en konkurrence, som danskerne har valgt jer til at stille op i og kæmpe for de rød/hvide farver. Har I alligevel et ekstra gear, når det gælder?

- Ja! Vi vil gøre alt for at komme så langt som overhovedet muligt. Og det kommer til at betyde noget for os, hvad vi får af point. Jeg tror, at vi kan trække rigtigt meget hjem på netop at komme op i et andet gear. Og det tror jeg helt sikkert, at vi gør i semifinalen. Vi kommer til at tænke, at nu gør vi fandme alt for at komme så langt, vi overhovedet kan, siger Siggy Savery, der står for bandets vokal.

Lige som når sportsfolk skal i kamp, forbereder Reddi sig også både fysisk og mentalt på at skulle i kamp på scenen.

- Det er som om kroppen ved, at den skal noget. Vores optræden er en kæmpe energiudladning. Der er et sted i sangen - lige efter jeg har været helt oppe i den høje tone - at jeg faktisk føler, at jeg skal besvime en lille smule, så udmattet er jeg. Det flimrer for øjnene, fordi jeg har givet den så meget, siger Siggy Savery, der trods den italienske forårsvarme har tørklæde på for at passe på halsen og stemmen.

Siggy Savery er tæt på at synge sig til en besvimelse under 'The Show'. Foto: Anthon Unger

Det er kun sangerinden, der skal give den fuld gas - sådan ægte. Showets musik er playback, men det stiller store krav til musikerne på scenen, fortæller Ida Bergkvist.

- Selvom det er playback, er det super vigtigt, at vi giver den alt, hvad vi har. Vi plejer at give energien til vores instrument, men nu skal vi bruge energien på en helt anden måde. Og det er vi slet ikke i samme træning til. Det er faktisk meget fysisk udfordrende, siger hun.

- Ja, der er pænt meget pigerne kan fucke op, siger Siggy Savery, inden trommeslager Ihan Haydar kommer med et eksempel. Under Reddis show kaster hun sin ene trommestik op i luften for at gribe den og spille videre på 'The Show'.

- Jeg tabte den under en af prøverne, griner hun.

- Men så gjorde du det der, så sker det ikke igen, vel?

- Nej, slet ikke, griner hun.

- Har det gjort dig nervøs over at skulle gøre det?

- Overhovedet ikke.. Jeg øver og øver oppe på min hotelværelse, så den skal nok sidde der, lover Ihan Haydar.

Den kostumeprøven sad kastet lige i skabet. Foto: Anthon Unger

Det er tirsdag aften, Siggy Savery og Reddi skal i ilden for Danmark ved Eurovision Song Contest.

Ekstra Bladet er til stede i Torino og følge naturligvis slagets gang live fra klokken 21.