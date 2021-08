Kæmper om prestigefyldt pris

Tidligere har Jonatan Spang, Christian Fuhlendorff og Anders Matthesen - endda to gange - kunnet bryste sig af titlen og trofæet som Årets Komiker til Zulu Comedy Galla.

I år kæmper Linda P., Nikolaj Stokholm, Martin Johannes Larsen og duoen Adam & Noah om den prestigefyldte pris, som seerne afgør, hvem får.

Det afslører TV 2 Zulu i en pressemeddelelse.

Linda P., der er nomineret for sit femte onewomanshow, 'Sabotagehunger', har faktisk vundet prisen før. Det skete tilbage i 2010.

Nikolaj Stokholm, som i øvrigt er årets vært til Zulu Comedy Galla, har også været nomineret før. Men han har endnu ikke vundet prisen. Det kan han så i år for sit andet onemanshow, 'Turen går til Nikolaj Stokholm'.

Der er flere rutinerede herrer med i opløbet. Comedyduoen Adam & Noah kan nemlig hive trofæet hjem for deres tredje og også sidste show, 'Farvel og Tjak'.

Bag comedyduoen Adam & Noah gemmer der sig skuespillerne Joel Hyrland og Hadi Ka-Koush. De to stopper deres comedyduo med maner og kan hjemtage titlen og trofæet som Årets Komiker 2021. (Arkivfoto) Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Den sidste nominerede i kategorien Årets Komiker er Martin Johannes Larsen for indholdet på sin Instagram-profil under coronapandemien og for at være bannerfører for andre platforme til comedy end en klassisk scene og en mikrofon.

Aftenens anden pris, der skal uddeles, går til en fremadstormende comedykomet.

Vinderen af Talentprisen afgøres af en jury, og med titlen og trofæet følger også 100.000 kroner.

Her skal vinderen findes mellem Natasha Brock, Eva Jin, Per Sodemann og Jonas Kjærsgaard.

Zulu Comedy Galla afholdes i Operaen i København den 2. september og sendes på TV 2 Zulu og TV 2 Play søndag den 5. september.