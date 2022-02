Kan du kende barnestjernen?: Nu tager hun farmand med

De otte deltagere ved Dansk Melodi Grand Prix præsenteres torsdag på et pressemøde. Barnestjernen Emma Pi vender tilbage til konkurrencen i et nyt familiært samarbejde

Tre minutter kan ændre alt.

Det har den nu 20-årige sangerinde Emma Pi oplevet på egen krop, da hun som bare 12-årig vandt hun børnenes MGP.

Tilbage i 2014 stillede op med sangen 'Du ser den anden vej', og blev på de få minutter stjerne i hele Danmark.

Nu giver hun musikkonkurrencen et nyt skud - altså de voksnes udgave af popdysten.

Sådan så det ud, da Emma Pi vandt i 2014. Foto: Peter Klint

Emma Pi stiller op ved Dansk Melodi Grand Prix 2022 sammen med sin far, musikeren Rasmus Hedeboe. Sammen kalder de sig Der Var Engang og stiller op med sangen 'En skøn dag'.

Samarbejde og venner

Mens mange andre 20-årige måske ikke ligefrem drømmer om at gå på arbejde med deres far, så nyder Emma Pi det.

- Vi har spillet sammen altid. Spillet og skrevet sammen. Da jeg vandt MGP, var min far jo med hele tiden i baggrunden, og jeg synes faktisk, at rart at kunne dele det med nogen nu. Vi har et rigtig godt samarbejde og kan lide den sammen musik, siger hun.

Mens farmand Rasmus, der blandt andet har spillet med Johnny Logan og en lang række danske musikere, har mere erfaring rent musikalsk, at er det Emma Pi, der har rutine fra Grand Prix-scenen.

I

- Hun er som en fisk i vandet. når det kommer til kameragange og alt det der. Der gør Emma alting bedre, lyder det rosende fra Rasmus Hedeboe, der ikke kun deler musiksmag og band med sin datter. De deler også adresse.

- Kan det være svært at skelne, hvornår man er kollegaer, og hvornår man er far og datter, der kan diskutere om, hvorvidt mælkeglasset på køkkenbordet skal sættes i opvaskeren?

- Jeg kan da godt nogle gange så ind på Emmas værelse og sige, at jeg gerne vil have mit køkken tilbage. Vi er jo en helt almindelig familie, men når vi spiller er vi venner og så er der ingen, der tænker på mælkeglas, siger Rasmus Hedeboe og fortsætter.

- Jeg vil sige, at det flyder meget sammen, og så er Emma jo voksen nu. Jeg skal ikke følge hende i skole mere, siger han inden Emma Pi afbryder.

- Vi respekterer hinanden.....

- Jeg respekterer i hvert fald dig, griner Rasmus Hedeboe.

- Jeg respekterer også Rasmus, understreger Emma Pi, der deler sin far med tre andre søskende.

