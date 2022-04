Kaos-koncerter får konsekvenser

Tivoli har besluttet, at gæsterne skal have bestilt plads i forvejen, hvis de vil til koncerter i forlystelsesparken

Så går den altså ikke længere.

Efter to kaos-koncerter i Tivoli har haven nu besluttet, at der skal reserveres plads, hvis gæsterne vil ind og se koncerter hos dem.

Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse.

'På baggrund af de seneste ugers oplevelser med en ændret gæste- og køkultur til Fredagsrock, introducerer Tivoli nu et digitalt reservationssystem, så gæster fremover skal have reserveret plads for at komme ind til de mest efterspurgte begivenheder i Tivoli. Første gang det sættes i værk bliver til Fredagsrock med Aqua den 29. april. Der kan bestilles pladsreservationer fra onsdag d. 27. april kl. 12:00'.

Ifølge Tivoli har man til de to sidste koncerter oplevet mange unge berusede unge, og personalet til stede har været nødt til at konfiskere alkohol i store mængder fra unge, der havde medbragt det til komncerterne.

Men selvom Tivoli sidste fredag lukkede for indgang til haven, stoppede det ikke de unge mennesker, der ville ind og se Andreas Odbjerg.

'Ved den seneste Fredagsrock lukkede Tivoli portene, da deltagerantallet for arrangementet var opnået. Det betød køer foran indgangene til Tivoli, og mange, der ulovligt forsøgte at forcere hegnet for at komme ind. Nu indfører Tivoli et nyt pladsreservationssystem'.

Det gik helt galt ved sidste koncert i Tivoli. Foto: Kenneth Meyer

Kræver mere planlægning

Direktør i Tivoli, Susanne Mørch, er glad for, at der nu bliver taget hånd om situationen.

- Vi elsker glade gæster i Tivoli, og vi elsker at afvikle koncerter, som giver os stærke fælles oplevelser på tværs af generationer. Men hvis alle fortsat skal have gode Tivoli-oplevelser, er det nødvendigt at ændre i kapaciteten for nogle af de større begivenheder, og det er nødvendigt for Tivoli at kunne håndhæve det.

- Tivoli har en stærk og erfaren beredskabsorganisation med dygtige kontrollører og uddannede crowd safety-medarbejdere. Vi har afholdt Fredagsrock i Tivoli i 25 år. Men efter Corona har vi set en ændret gæsteadfærd særligt blandt det yngre publikum. Det gør, at vi nu til større begivenheder over sommeren indfører pladsreservation for events, hvor efterspørgslen vurderes at kunne overstige kapaciteten på arrangementet. Det er en stor beslutning, og det vil betyde lidt mere planlægning for gæsterne at komme i Tivoli på enkelte dage hen over sommeren, men vi mener, at det er rettidig omhu i forhold til den udvikling, vi oplever lige nu.

Det bliver via billetlugen, at gæsterne i fremtiden skal sikre sig deres pladser til koncerter. Der er tale om gratis reservation.

Har man reservation til en af Tivolis restauranter eller forestillinger, behøver gæsterne ikke pladsreservation. Det samme gælder for gæster, der er i Haven inden et givet tidspunkt på dagen, til Aqua-koncerten er det inden klokken 16.00, lyder det.

- Pladsreservation er kun nødvendig til større arrangementer, og de vil løbende fremgå tydeligt af programmet. Det nye reservationstiltag skal sikre, at vi fortsat kan afvikle koncerter, så gæsterne får en god Tivoli-oplevelse, så ingen ender i en lang kø og måske ovenikøbet ender med at gå forgæves. Hvis gæster ikke har en pladsreservation, er der ingen grund til at komme, for så bliver man bliver ikke lukket ind, lyder det fra kommerciel direktør Niels Erik Folmann.