Kaos på Smukfest: - Vi blev spærret inde

Første aften på Smukfest udviklede sig i en ærgerlig retning, da store menneskemængder søgte hjem eller tilbage til deres telt for natten.

Flere af Ekstra Bladets læsere har skrevet og sendt videoer, der viser, hvad de kalder katastrofale scener.

'Første aften på årets Smukfest udviklede sig til en katastrofe. Omkring 10.000 mennesker var indespærret på festivalpladsen i en time midt på natten, uden mulighed for at forlade festivalpladsen', skriver en og fortsætter:

'Nogle gæster valgte at kravle over hegnet og blev pacificeret af politiet og af vagter. Nogle fik klippet festivalarmbåndet. Andre brød gennem hegnet og måtte gå en time midt om natten for at komme hjem til telte og campingvogne. Ingen busser kørte om natten, og festivalen havde helt mistet kontrollen over deres transport af gæster'.

Videoer viser, hvordan en større menneskemængde står helt stille og venter på at komme ud, mens andre videoer viser, hvordan folk vandrer ude på vejen efter at være blevet lukket ud.

'Der opstod et enormt pres, og mange brød sammen grundet presset. En del begyndte at tale om at storme udgangen, hvilket øgede frygten yderligere,' skriver en anden.

Justin Bieber optrådte på Bøgescenerne klokken 23.35. Foto: Per Lange

Smukfest: Vi lukkede udgangene

Ekstra Bladet har været i kontakt med pressetalsmanden for Smukfest, der henviser til et skriv, festivalen selv lagde ud på dens hjemmeside i nat. Her bekræftes de kaotiske scener.

Med overskriften 'Når 55.000 mennesker vil hjem i seng' bekræftes det, at man lukkede 'nogle udgange' fra festivalpladsen cirka 01.30. Det skete, fordi folk begyndte at gå hjem til deres lejr på Kærligheden eller i Medhjælpercampen i stedet for at tage de shuttlebusser, der er til formålet.

Det betød, at shuttlebusserne måtte sænke farten af sikkerhedsmæssige årsager, hvilket skabte forsinkelser og længere køer.

'Vi gør alt, hvad vi kan, for at publikum skal have en fed oplevelse her hos os – fra de ankommer og til de tager hjem. Og det er ikke fedt at stå og glo i Sherwood kl. 2.00, men når vi lukker en udgang midlertidigt, så er det for at bevare en sikker buskørsel så længe som muligt,' forklarer Thomas Rydahl, Sikkerhedschef på Smukfest.

Festivalen erkender, at det 'ikke er noget drømmescenarie for en gæst', men i dette tilfælde blev det altså vurderet nødvendigt, ligesom man sidst på natten helt måtte indstille kørslen med shuttlebusser.

Dagen igennem har festivalen appelleret til, at gæsterne ikke går hjem via Horsensvej, hvor shuttlebusserne kører.

'Det er der heldigvis mange, der har lyttet til, og tak til jer! Sidst på natten var vi dog nødt til at standse kørslen pga. gående på Horsensvej, og det er vi super ærgerlige over. Men det har i det store og hele været en fuldkommen fantastisk festivaldag i skoven, og nu glæder vi os bare til en festlig torsdag,' siger Thomas Rydahl.

