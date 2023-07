Kaos ved Grøn: Flere besvimede

Der udbrød kaos, da koncert-karavanen Grøn lørdag var i Aarhus.

Det skriver TV 2 Østjylland, som kan berette om skubberi og ventetider på op til en time, da gæster forsøgte at komme med busserne, efter den sidste koncert sluttede klokken 21.30.

'Der skulle også være en hel del, der besvimede og var nødt til at blive reddet ud af vagter og hjemmeværn', skriver TV 2 Østjylland.

Der var lignende problemer i 2022, hvor forklaringen lød, at der manglede afskærmning ved busserne. I år var der sat hegn op, hvilket blot resulterede i, at gæster blev mast ind i hegnet i stedet for.

Ifølge Grøn Koncert skyldtes årets problemer, at der var tre akutte ambulancekørsler under den sidste koncert, som der skulle sikres fri passage for.

- Derfor var vi nødt til at bremse vores publikums hjemtur midlertidigt, indtil ambulancerne var kørt, hvilket forårsagede kø, som tog tid at afvikle og derfor skabte ekstra ventetid ved busserne, skriver sikkerhedschef for Grøn Koncert, Christian Sejlund, i en mail til TV 2 Østjylland, hvor du kan se en video af bus-kaosset.