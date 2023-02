Kaos ved retten: Fuldstændig proppet

En 'Clash of the titans' i dansk kulturliv finder torsdag sted i retten i København.

Her har den tidligere chefdirigent og operachef Michael Bojesen nemlig sagsøgt operastjernen Peter Lodahl på baggrund af en mail, der blev bragt i Ekstra Bladet.

Men allerede en halv time før retssagen skulle føres i retssal 4 ved Københavns Byret stod et hav af mennesker klar foran døren.

Blandt de fremmødte, som altså ville ind for at høre sagen, var en række kendte personer.

Men de mange fremmødte gav ikke retten anledning til at flytte sagen, og der var derfor blot ni pladser at fordele i retssalen. Tre af dem fik pressen, hvor Ekstra Bladet og Politiken er repræsenteret, mens journalist Ditte Okman fra den populære podcast 'Det vi taler om' har fået den sidste plads til pressen.

Det betød, at blandt andre Frihedsbrevet var gået forgæves og derfor ikke har mulighed for at beskrive sagen. Selvom flere tilhørere påpegede problemerne ved ikke at kunne overvære sagen, blev de sendt væk.

Peter Lodahl er dansk operastjerne, som er anerkendt både i udlandet og herhjemme, hvor han blandt andet blev ridder af Dannebrogordenen i 2013. Foto: Stine Bidstrup

Flere fremlagte mails

Sagen bliver altså ført med langt færre tilhørere, end de havde håbet, men ikke desto mindre er den i gang.

Michael Bojesens advokat, Heidi Højmark Helveg, gennemførte forelæggelsen, hvor der blev lagt stor vægt på dækningen i medierne - særligt hos Ekstra Bladet og hos Politiken.

Sagen omhandler en mail, Ekstra Bladet bragte 14. april sidste år. Heri omtaler Michael Bojesen en kvindelig sangers bryster, efter Peter Lodahl i en mail har gjort opmærksom på hende.

Bojesen afviste efterfølgende kvindernes beskyldninger.

Men i retssagen bliver fremført en lang række andre mails, som ikke tidligere har været fremme i offentligheden.

Kort før sagen skulle føres, har Michael Bojesen tilsyneladende forsøgt at indgå et forlig med Peter Lodahl, lød det i hvert fald fra sidstnævntes advokat. Bojesen og Lodahl har haft en mailkorrespondance op til retssagen, som Bojesens advokat forsøgte at få ført som bilag i sagen.

På grund af det sene tidspunkt og protester fra Lodahls advokat, Vibeke Borberg, frafaldt det bilag dog.

