Kendt koncertarrangør i oprør: Folk stjæler vores koncept!

Populære 'Vi elsker 90'erne' er offer for det, direktøren kalder for 'parasitter', der konstant forsøger at kopiere og snylte på idéen, og mange bruger endda samme navn og logo, der ellers er copyright på. Stifter Riffi Haddaoui har fået nok

Riffi Haddaoui er træt. Rigtig træt. Nu har han fået nok og råber vagt i gevær.

Årsagen? Folk har i årevis, men særligt i de seneste par år, forsøgt at snylte på hans succesrige koncertkoncept ’Vi elsker 90’erne’.

Det var egentlig ikke noget, han havde tænkt sig at gå i medierne med, men da Ekstra Bladet opsnapper hans opsang på sociale medier, taler han gerne om problematikken:

- Det her er et opråb omkring, at folk prøver at kopiere noget, de ikke har rettigheder til. Find nu på noget originalt selv! Jeg gider ikke at ligge og jagte de små spillere på markedet og være en grådig mastodont, men det handler om mængden af det, og jeg må reagere, når det stikker af med folk, der kopierer eller lægger sig tæt op ad vores hjerte-logo og navn og holder fester, som var det os, der var afsender, siger Riffi Haddaoui, som er stifter af- og adm. direktør hos 'Vi elsker 90'erne'.

Begivenheden får år efter år – og nu på 11. sæson - tusindvis af glade danskere med hang til musikalsk pop-nostalgi til at købe billetter til koncert-karavanen, der i løbet af sommeren gæster syv større danske byer.

Især efter to år med nedlukninger, der aflyste 2020-udgaven og i fjor bevirkede, at man i 2021 kørte med restriktioner og begrænset kapacitet, har der været rift om billetterne til dette års store shows, hvor man endelig er tilbage ved fuld styrke.

Ussel mammon

Men det succesrige brand har fået mange festarrangører og eventmagere rundt om i landet til at øjne ussel mammon, hvilket i flere tilfælde har fået mindre 'konkurrenter' til at lave deres egne 90’er-begivenheder, små som store, i alt fra festlokaler over diskoteker til store haller.

Det er ikke ulovligt at lave sin egen 90’er-fest. Problemet er bare, at begivenhederne ofte tager udgangspunkt i det originale ’Vi elsker 90’erne’, som Riffi Haddaoui altså er manden bag og med blod, sved og tårer har bygget op fra bunden.

I mange tilfælde bryder man således uden tøven ophavsretten til Riffi Haddaouis hjertebarn, som han fortæller, at man har sikret sig rettighederne til hvad angår navn og logo. Alligevel benytter andre arrangører ofte helt åbenlyst samme titel og logo – eller i bedste fald noget stort set identisk.

Det var dråben

Seneste eksempel i rækken af kopister er Tebstrup Forsamlingshus mellem Skanderborg og Horsens, der 20. august inviterer til ’Vi elsker 90’erne’ – endda på samme dato, hvor det rigtige koncept har store koncerter i både Holstebro og Aarhus. Altså et arrangement i et forsamlingshus med præcis samme titel som Riffis etablerede. Han har bare intet med det at gøre.

Sådan så eventet ud på Facebook for Tebstrup Forsamlingshus, inden man ændrede til 'Vi elsker OGSÅ 90'erne' (se boks nederst). Screendump

Sådan ser det nyeste 2022- logo fra det rigtige 'Vi elsker 90'erne' ud. Går man ind på hjemmesiden Vielsker.dk, kan man i venstre hjørne se standard-logoet, som Tebstrup Forsamlingshus stjal til eget event. Foto: Vielsker

Endvidere havde man til eventets facebookside indtil fredag aften ligeledes tyvstjålet det originale lille hjerte-logo med tekst i.

Det var dråben, som fik Riffi Haddaoui til tasterne, idet han i et Facebook-opslag torsdag harcelerede over, at folk ikke formår at skabe deres eget uden at kopiere, stjæle eller låne.

En streg i sandet

For Riffi handler det ikke om at ramme nogen med retssager og erstatningskrav. Det drejer sig derimod om at slå en streg i sandet og nu offentligt fortælle, at det ikke er i orden at kopiere andres guldkalv på den måde.

Han tror på sit koncept og er ikke bange for at miste indtjening, men er derimod bekymret for et skadet image og negativ omtale. For folk skulle nemlig nødigt tro, at de mange kopi-events har noget som helst med hans eget succesfulde at gøre.

Men netop dét sker. Mange har svært ved at skelne, og lader derfor deres frustrationer over f.eks. et kuldsejlet kopi-event gå ud over Riffi og hans brand, selv om man her ikke har nogen som helst aktie i misæren.

- Jeg bliver ikke fattigere eller rigere af, at der er 75 mennesker i et medborgerhus i Midtjylland, der vil lave 90’er-fest. Men jeg bliver 'fattigere' af, at en koncertarrangør booker en hal og prøver at lave noget lig det, vi laver, og læner sig op ad det. Hvis de så f.eks. aflyser, og folk siger 'eeeej, det var jo ’Vi elsker 90’erne’, der aflyste’, så bliver det dårligt for genren, som jeg i 10 år har sloges for at få anerkendt.

- Hvis der lige pludselig er en håndfuld aflyste 90’er-shows om året eller kopi-shows, der ender galt, om det så er i Kalundborg Hallen eller et sted i Jylland, så er det bare ikke skidegodt for vores gode rygte, når nu mange ofte åbenlyst tror, at vi har noget med det at gøre, siger Riffi Haddaoui.