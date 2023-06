Klimaløgn: Pynter på svineriet?

For første gang har Roskilde Festival lavet en rapport over sin 'grønne omstilling'. Professor vurderer dog, at klimatrykket er mindst ti gange så højt som festivalen påstår

For første gang har Roskilde Festival lavet en rapport over sin 'grønne omstilling'. Professor vurderer dog, at klimatrykket er mindst ti gange så højt som festivalen påstår

'Grøn Omstilling' hentyder ikke til billigere Tuborg, tværtom er det et af de mange buzzwords a'la 'klimatryk' og 'CO2-neutralitet' som står at læse i Roskilde Festivals allerførste bæredygtighedsrapport.

Den samlede udledning svarer til 3.900 tons CO2 fordelt på energiforbrug, affald, transport og så videre. Inklusive øl og mad, men undtaget er så for eksempel produktindkøb og salg af handelsvarer.

Meget, meget, meget lavt

Vi bad en af Danmarks førende klimaeksperter om at kaste et blik på festivalens 24-siders rapport. Jannick Schmidt, professor på Det Danske Center for Miljøvurdering på Aalborg Universitet, er først og fremmest overrasket over det 'utroligt lave' klimatryk på blot 3.900 tons.

Annonce:

- Jeg synes, det tal lyder meget, meget, meget lavt, det er jo ingenting. Jeg havde forventet et ti gange højere tryk, mindst. Efter vores beregninger udleder en dansker udleder årligt mellem 13 og 15 tons. Energistyrelsen siger 11 tons. Så det svarer rundt regnet til 300 danskeres årlige forbrug.

Svært at gennemskue

Miljø-professoren kalder Roskildes beregninger for 'svære at gennemskue'.

- Støder du ofte på, at man også som helt almindelig dansker ikke kan forstå de her rapporter?

- Ja, det sker ofte, at man ikke kan gennemskue, hvordan beregningerne er lavet. Det er jo et kæmpeproblem. Det burde jo ikke være sådan, at vi selv som eksperter sidder og er i tvivl om, hvordan de har lavet beregningerne.

- Tvivler du på, at rapporten taler sandt?

- Den er i hvert fald ikke retvisende. Hvis man ikke har inkluderet alle beregninger.

Kulturministeren er klimasynder

De millioner liter af øl, som det tørstige festivalfolk hvert år hælder ned, står alene for et klimatryk på 621 tons. Vi mødte kulturminister Jakob Engel-Schmidt, og spurgte om han drak med god samvittighed.

- Du drikker øl. Øl er en klimasynder!

Annonce:

- Det tror jeg, at der er meget få festivalgængere, der tænker over. Til gengæld ved jeg, at Roskilde Festival og mange andre danske festivaler gør enormt meget for hele tiden at finde på nye grønne innovative løsninger. Det synes, jeg vi skal være glade for.

- Hvor vigtig er sådan en klimatryksrapport så?

- Jeg synes jo, det er vigtigt, at kulturlivet også er grønt.

- Det skal du sige!

- Jo, men det er også rigtigt.

CEO: I udvikling med udviklingen

Såkaldt CEO for Roskilde Festival, Signe Lopdrup, er ude i en halv tilståelse.

- Der står jo i rapporten, at vi ikke har regnet det hele med. Og det er fordi, det er så vanskeligt at lave de her beregninger. Vi siger ikke, at vi har lavet den perfekte rapport.

- En ekspert synes, I skyder meget lavt?

- Det er jeg uenig i, forstået på den måde, at vi ikke redegør for vores fulde aftryk, men siger, at det er noget af vores aftryk. og vi er meget præcise i rapporteringen omkring det, vi ikke har med. Man kan sige, vi er i udvikling med at udvikle rapporteringen.

- Nu er festivalens tema jo 'Utopia'. Har klimarapporten også en snert utopia over sig?

- Nej, det mener jeg ikke. Jeg ser det som om, at vi - ret enestående - er gået forrest med den her rapport.

- Så det lyder ikke lavt?

- Nej, for det er ikke det samlede klimaaftryk.