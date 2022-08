Klodernes kamp i revyland: Krig om kunderne

Cirkusrevyen har haft nogle hårde år med corona-aflysninger en masse, bulletinerne fra miljøet fortæller, at de har haft rimelig svært ved at få solgt deres billetter i det store telt på Bakken, samtidig med at de to absolutte hovedstjerner – Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard – er forsvundet. Senest har også kapelmester James Price forladt Cirkusrevyen.

Glassalen skal danne rammen om Tivolirevyen i 2023. Der er premiere d. 1. juni. Foto: Linda Johansen

Nu går Lisbet og Cirkusrevyens ikke-forlængede kapelmester James Price i gang med et nyt revyprojekt, som uvægerligt vil give deres arbejdsgiver gennem en menneskealder kamp til stregen.

Det ligner en revykrig og en benhård kamp om at få fingrene i de inflationsramte danskeres såkaldte ’funny money’. Priserne på blandt andet mad og varme er sendt på himmelflugt – og overskuddet til fornøjelser vil skrumpe ind de kommende måneder – det kommende år – indtil krisen flader ud.

Af samme grund er det svært at se, hvordan to mastodonter på revyhimmelen begge skal kunne tjene penge og skumme fløden.

Skuespiller og instruktør Lisbeth Dahl var i sit es, da hun præsenterede sit Tivolirevy-hold i dag. Foto. Linda Johansen

Krig om kunderne

I mange år har Cirkusrevyen været titanen. Med Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard på plakaten syntes succesen uendelig, men så gik Ulf på pension, og nu er Lisbet gået til Tivoli. Der bliver med andre ord krig om kunderne – også selv om der kommer nye revypublikummer til.

I miljøet vurderer man, at det kommer til at koste alvorligt ude i teltet på Bakken. Tivoli har sat Lisbet Dahl og James Price på plakaten med et godt og bredt appellerende hold i ryggen, så publikum vil strømme til Carstensens gamle have. Der kan blive tale om en ’folkevandring’, siger flere.

– Det er spændende med Lisbet i Tivoli. Dansk revy trænger til fornyelse uden at det skal gå ud over selve traditionen, og den ser Lisbet ud til at stå for.

I branchen ser man med spænding på Lisbet Dahls Tivoli-projekt. Foto: Linda Johansen

– Jeg tror, at Tivoli har set rigtigt med Lisbet og James samt det hold, de har sat, vurderer Flemming Krøll, der selv har været revydirektør i 30 år på Nykøbing Falster Revyen.

Tivolirevyen er Danmarks ældste revy. Den første revy i den gamle have var helt tilbage i 1884, men i de seneste mange år, har der ikke rigtigt været basis for to kæmperevyer i hovedstadsområdet. Men nu er der så til næste år lagt op til klodernes kamp. Tivolirevyen begynder 1. juni – lidt senere end Cirkusrevyen – og spiller foreløbig seks uger i Glassalen med dobbeltforestillinger lørdag og søndag og mulighed for at forlænge spilleperioden til resten af sommeren.