Klubkongen fortæller alt: Sprut, narko og vilde fester

Uanede mængder sprut, narko, dekadente fester og vanvittige gimmicks.

Vilde anekdoter, masser af farverig historik og levende fortællinger.

Dørmænd, kendis-dj's, festaber, klubkultur, eventarrangører og nattelivsfanatikere.

Ekstra Bladets spritnye podcast 'Vi ejer natten' har det hele, og vil fra tirsdag 31. januar give lytterne en regulær tour de force i party uartig og fest til den lyse morgen - sat ind i historisk kontekst.

Lyt til teaserafsnittet herunder og kom med, når vi kickstarter 'Vi ejer natten' tirsdag 31. januar som podcast i Ekstra Bladet+ - og derpå samme sted de følgende mange tirsdage.

Her kan møder du en lang række personligheder, der fortæller om deres mange og ofte kulørte erfaringer fra det varierede danske natteliv i forskellige epoker lige fra 70'erne og frem til i dag.

Fortæller og vært er festkongen over dem alle - eks-partydanser, ekstravagant festarrangør og superdygtig dj, Jean von Baden.

- Jeg synes at det er enormt spændende at belyse, hvor den vilde festscene, vi har i Danmark i dag, er kommet fra. Samtidig synes jeg, at det er vigtigt at slå et slag for, hvor stor en kultur nattelivet og festscenen er. Det er i virkeligheden der, de fleste mennesker bliver inspireret. Der er jo 10.000 gange flere mennesker i byen hver uge, end der er folk til opera, siger Jean von Baden.

Coma Club blev første gang blev afholdt i 1985, og outrerede kostumer har alle dage været en vigtig del af festen. 'Vi ejer natten' giver dig blandt andet historien om de vildeste fester - fortalt af manden bag, Kenneth Bager. Foto: POLFOTO

Jean von Baden fortsætter:

- Det handler om festscenen og den ekstreme livsstil, der er derude. Der er lag af vildskab, personligheder, kultur, møder og tendenser, som jeg føler, at der er meget mere af, fordi jeg har været der så længe, i forhold til hvordan andre måske ser på det som et eller andet med 'noget musik og en bar'.

- Der så mange tendenser, der bliver skabt på festscenen. På den måde er nattelivet et pejlemærke i forhold til, hvor samfundet er. Samtidig er det også der, hvor folk gør enormt dumme, vilde og sjove ting. Den historie føler jeg ikke rigtig, er blevet fortalt.

- Før nu.