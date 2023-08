Knokler med kæmpeprojekt: Slut med rotter

Sommeren har især stået på husprojekt for Kristian Jensen og Pernille Rosendahl, der ser ud til at kunne glæde sig over, at deres rotteproblem er forbi

Sommeren har især stået på husprojekt for Kristian Jensen og Pernille Rosendahl, der ser ud til at kunne glæde sig over, at deres rotteproblem er forbi

Tusindvis af danskere befinder sig i disse dage i Bøgeskoven i Skanderborg, hvor Smukfest løber af stablen.

En af dem er den tidligere Venstre-politiker Kristian Jensen, som Ekstra Bladet mødte, efter han havde hørt Lars Lilholt på Stjernescenen.

Det var dog et andet dansk navn, der især havde hevet ham til festivalen, nemlig hans hustru, Pernille Rosendahl, der skulle optræde på festivalen med resten af sit band Swan Lee.

- Jeg har fået tjansen som chauffør. Det er derfor, vi er herovre, og når vi er her, skal vi selvfølgelig ud at høre noget god musik, fortalte Kristian Jensen og fremhævede - udover hustruens band - Lars Lilholt og Rag’n’Bone Man som højdepunkter for dagens Smukfest.

Kristian Jensen og Pernille Rosendahl blev gift i september 2022. Foto: Henning Hjorth

Knokler med hus

Ekstra Bladet kunne i februar fortælle, at Kristian Jensen og Pernille Rosendahl havde købt et hus i Gentofte for 12,5 millioner kroner.

Huset skal dog renoveres i stor stil, og det er et projekt, som en stor del af sommeren indtil nu er gået med.

- Vi har jo et husprojekt, vi er i gang med. Det har taget rigtig meget tid. Det går fremad, men vi er der ikke endnu, fortalte Kristian Jensen.

Tidligere på sommeren kunne parret på Instagram fortælle, at de havde spottet en rotte i det mere end 100 år gamle hus, og derfor var de i gang med at få rottesikret hjemmet. Og det ser ud til, at det har været en succes.

- Vi har i hvert fald ikke set dem. Vi gjorde det, man skal gøre. Vi fik rottesikret vores kloak, og der er ikke et problem, som det ser ud lige nu. Så det er godt, lyder det fra eks-politikeren.