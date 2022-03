Kom med: 22 kilometer tunnelsystem under jorden

I Midtjylland ligger kalkgruber, hvor flagermus hænger i loftet, og som - ifølge sagnet - husede den legendariske røver Jens Langkniv. Kom med under jorden her

Ekstra Bladet

Jens Langkniv har med tiden fået status af folkehelt i Danmark. Virkeligheden var anderledes brutal. Formentlig voldtog han, ligesom han hævdes at have udsat en kvinde for en ækel henrettelse.