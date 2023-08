Konkurs-festival sælger ud: Køb en giraf-traktor

Kalder alle krejlere og festival-nostalgister.

Sidste måned blev det officielt udmeldt, at selskabet bag den historiske Langelandsfestival er gået konkurs efter økonomiske problemer og et stort millionunderskud.

Og trods afskeden med festivalen er der endnu mulighed for at få en bid nostalgi med hjem, inden det er helt slut.

Konkursauktionen er nemlig sat i gang, og privatpersoner har derfor nu mulighed for at få fingrene i alt fra gammelt festival-merchandise til metervis af - ubrugt - toiletpapir.

Det skriver Campen Auktioner, der står for salget, i en pressemeddelelse.

Giraf-traktor og cykler i massevis

Om man er til krejler-kup eller rekvisitter fra festivalens 30-årige historie, er der tilsyneladende noget for enhver smag blandt slagsobjekterne, der ifølge auktionshuset er opbevaret i to lagerhaller og over 20 containere.

En af de store gevinster må tænkes at være den giraf-malede traktor, der matcher festivalens logo.

På samme vis er der sat et stort logo-båret fleece-tæppe til salg og et hav af papkasser fyldt med festivalens merchandise.

I den mere praktiske ende er der både toiletruller og brugte cykler en masse, ligesom der også bliver solgt ud af rengøringsartikler, sofaer og et hav af bord-bænkesæt.

Stort millionunderskud

Auktionen slutter 9. august, og der skal sælges lidt for at udligne det underskud, der har kørt festivalen i sænk.

Tilbage i december lød den første udmelding fra festivalen, at det ikke var 'økonomisk forsvarligt' at afholde festivalen i 2023, der ellers skulle have været 30-års jubilæet.

Et halvt år efter meldingen om et 'stort millionunderskud' ramte konkursen så, og ifølge Fyens Stiftstidende har festivalen haft et samlet tab før skat på 27 millioner kroner siden 2006, hvor Allan K. Pedersen overtog ejerskabet af festivalen gennem sit selskab AKP Group.

Hvis auktionen skulle dække det samlede underskud fra festivalen, ville der skulle sælges omkring 2100 gule giraf-traktorer, som prisen ser ud i skrivende stund.

