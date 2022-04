Korpiger krænket: Kulturchef nægter at svare

Der hersker ikke længere tvivl om, at der i perioden fra 1981 til 2001 var tale om seksuel krænkende adfærd i skolekoret på Sankt Annæ gymnasium.

Det bekræfter en advokatundersøgelse fra Bech og Bruun, der er foretaget på foranledning af Københavns kommune.

Der ifølge undersøgelsen tale om seks tidligere ansatte på skolen, der forulempede eleverne.

I perioden 1991-2001 var det den tidligere korleder for DR Pigekoret Michael Bojesen, der var ansat som korleder på gymnasiet. Bojesen blev ansat på skolen allerede i 1984.

Michael Bojesen blev som leder for DR Pigekoret også anklaget for at have medvirket til et seksualiseret og krænkende miljø.

Han var chefdirigent for DR Pigekoret fra 2001 til 2010.

Det nu anden gang at Michael Bojesen kædes sammen med krænkelser på de arbejdspladser, hvor han har ageret korleder.

På trods af det, lader det ikke til at få en indvirken på Michael Bojesens job hos Malmø Opera.

Kulurchef i Skåne, Gitte Wille, fortæller til Ekstra Bladet, at hun på trods af at være øverste leder på kulturområdet, der netop også omfatter Malmø Opera, ikke kan udtale sig helt konkret om, om der tillid til Michael Bojesen efter den nye advokatundersøgelse har set dagens lys.

- Har I stadig tillid til Michael Bojesen som leder? Nu er det to advokatundersøgelser, der har fundet frem til krænkende adfærd i de kor, hvor han har været ansat.

- Det er bestyrelsen, der har ansvaret for ansættelser. Vi har et armslængde princip, hvor det er den politisk udpegede bestyrelse, der står for ansættelser.

- Men du er jo leder for kulturen i Skåne, hvor Malmø Opera også hører under?

- Vi finansierer operaen, men det er bestyrelsen, der skal svare.

- Men som leder af kulturen i Skåne, synes du så, at man kan have en mand ansat, der nu er en del af to krænkelsessager?

- Jeg skal læse rapporten, før jeg udtaler mig. Men jeg kan da sige, at vi naturligvis har en nultolerancepolitik over for den slags adfærd og alle skal føle sig trygge, når de går på arbejde. Hvis nogen ikke er trygge ved Malmø Opera, kan det da blive problematisk, det vil jeg gerne sige.

- Så du vil bede bestyrelsen ved Malmø Opera om at undersøge, om folk føler sig trygge med Michael Bojesen som leder?

- Jeg vil ikke via Ekstra Bladet udtale mig om, hvad de skal. Nu skal jeg lige selv se rapporten, og det skal bestyrelsen naturligvis også have tid til.

Gitte Wille ønsker ikke udtale sig. Foto: PR

Ekstra Bladet har over flere omgange forsøgt at få en kommentar fra Per-Martin Svensson, der er bestyrelsesformand for Malmø Opera, hvor Bojesen er ansat som leder for at høre, om de stadig har tillid til Michael Bojesen som leder på operaen.

Han er dog ikke vendt retur på vores henvendelser.

Ekstra Bladet har forsøgt Michael Bojesen til en kommentar, men han er i skrivende stund ikke vendt retur.