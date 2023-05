Kræftsyge Mathildes store oplevelse blev ødelagt

Jan Lindbergs 20-årige datter, Mathilde, er uhelbredeligt syg og sidder i kørestol. For et år siden købte hun billetter til den ene af weekendens Harry Styles-koncerter i Horsens.

Men oplevelsen blev ikke, som hun drømte om. De kørestolspladser, hun sad på, havde nemlig intet udsyn, når koncertgæsterne foran rejste sig.

- Det, der tæller for os, er at give hende nogle gode oplevelser, siger Jan Lindberg.

Derfor var skuffelsen ifølge ham kæmpestor, da Mathilde med sin mor og en veninde kom frem og så forholdene.

Søndag fortalte Mette Buschmann om sin og datterens oplevelse, som heller ikke levede op til forventningerne. De fortæller blandt andet, at der kun var én elevator og ét handicaptoilet.

Ingen af dem kritiserer koncertgæsterne. Det er arrangørerne, de retter blikket mod.

- Man kan ikke sige noget til, at de rejser sig op. Man kan ikke forvente andet, end at koncertdeltagere står op, når de er til koncert, siger Jan Lindberg.

I stedet burde kørestolene have fået anvist et sted, hvor publikum foran ikke ville genere, hvis de rejste sig, mener han.

Da hans datter købte koncertbilletterne for et års tid siden, kunne hun løbe, danse og gå, men kræftsygdommen Ewings Sarkom, der blandt andet rammer rygmarven, har siden gjort hende lam i kroppen.

Derfor var hun glad for at kunne få omdannet billetten til en kørestolsbillet, men det ændrede sig, da de blev placeret lige bagved en almindelig stolerække og kun kunne se folks rygge.

- Det var slet ikke den gode, positive oplevelse, de ville have ud af det. Hun følte slet ikke, at hun havde været der, fordi de ingenting kunne se, siger Jan Lindberg.

Han fortæller, at de er blevet tilbudt at få pengene refunderet.

- Det er selvfølgelig okay, at de tilbyder at refundere billetten. De kan dårligt gøre ret meget andet, tænker jeg, siger Jan Lindberg.

- Det, der er sket, kan jo ikke gøres om, men jeg håber, at forholdene for kørestolsbrugere bliver bedre ved kommende koncerter.

Arrangøren, Live Nation, kan ikke stille op til interview mandag, men skriver i et svar, at de er kede af at høre om gæsternes oplevelser, da de ligger dem meget på sinde:

- Vi er rigtigt kede af, at Mette og Jan (og deres pårørende) har haft en dårlig oplevelse i lørdags til Harry Styles-koncerten, og det beklager vi dybt.

- Selvom ens situation forudsætter, at man har brug for kørestol, så skal det ikke være med forbehold for begrænset udsyn - og deres oplevelse lørdag var under al kritik.

- Vi har fået andre henvendelser fra kørestolsbrugere, der måtte se ryggen af andre tilskuere, og til koncerten i aftes (søndag) arbejdede vi på at forbedre forholdene for kørestolsbrugerne, ligesom vi fremadrettet vil være opmærksomme på at optimere oplevelsen for kørestolsbrugere ved koncerter på Nordstern Arena.

- Det gavner selvfølgelig ikke den pågældendes situation, så derfor har vi taget direkte kontakt til de pågældende koncertgæster.

- Vores koncertgæsters oplevelser ligger os altid meget på sinde, så vi agter derfor at kontakte de resterende gæster fra lørdagens koncert, der var placeret i det afsnit snarest muligt.

- Vi beklager igen og har fuld forståelse - og tager deres feedback med i evalueringen.